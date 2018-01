Popload Festival tem shows com clima intimista

Nas duas últimas passagens de Iggy Pop por São Paulo, o padrinho do punk foi o astro de festivais de grande porte. Mas Claro Q É Rock e Planeta Terra já não existem mais. E há indie que reclame

do tom pop do gigantesco Lollapalooza. A saída para eles está no Popload Festival. Ainda que seja diminuto, se comparado a outros eventos musicais grandalhões que já passaram pela cidade, ele se beneficia disso. Em que outro lugar seria possível testemunhar a visceralidade roqueira de Pop ou as invencionices do Belle and Sebastian tão de perto? É uma programação de festival, mas com clima intimista. Pedro Antunes

Serviço: Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (16) e sáb. (17), 18h (abertura). R$ 160/R$ 480. Cc.: todos. Cd.: todos.

Provavelmente o músico norueguês mais brasileiro a passar por aqui, Sondre Lerche é fã de Elis Regina, Tom Jobim e Os Mutantes. Propõe um pop inteligente, sem saídas fáceis, embora ainda doce e divertido para se dançar (sozinho ou acompanhado). Main Stage. Hoje (16), 21h30.

Mais roqueiro do que nunca, o Cidadão Instigado lançou em 2015 o disco ‘Fortaleza’, após seis anos longe do estúdio. O trabalho deixou os teclados para segundo plano e aposta na guitarra certeira do líder do grupo, Fernando Catatau, que domina o instrumento. Main Stage. Sáb. (17), 21h30.

Sabe o disco de rock dos anos 2000, moderninho, que você tanto ama? A raiz dele vem de Iggy and the Stooges, banda que revolucionou os anos 1960. O Stooges acabou, mas Iggy Pop se reergueu neste ano e está cheio de vontade de estourar alguns tímpanos por aqui. Main Stage. Sáb. (17), 0h30.

Belle and Sebastian é uma instituição daquilo que se entende como indie. Referência de dez entre dez bandas do gênero, o grupo lançou este ano o bom disco ‘Girls in Peacetime Want to Dance’ – e sabe colocar doçura em sua deliciosa esquisitice sonora. Main Stage. 2ª (18), 0h30.