Ponte Aérea: sete dicas para aproveitar no Rio de Janeiro esta semana

Kamille Viola (especial para o Estado)

MÚSICA

Em turnê desde 2017 com o mítico ‘Disco do Tênis’, de 1972, seu álbum de estreia, Lô Borges grava DVD do espetáculo, acompanhado de Pablo Castro & Banda. “É um álbum singular na minha carreira, que eu compus aos 20 anos, no mesmo ano do ‘Clube da Esquina’; e era um disco que, curiosamente, nunca se misturou com as outras obras nos set lists dos meus shows”, comenta Lô. Ele conta que, há alguns anos, passou a receber convites para apresentar o trabalho ao vivo, mas achava complicado voltar ao repertório em tempo curto. “É um disco complexo, cheio de detalhes, tessituras, texturas, é um álbum que precisava de mais empenho”, lembra. Até que encontrou seu conterrâneo Pablo Castro, que se propôs a reconstituir o som do álbum com seu grupo. Lô Borges pediu para fazerem o mesmo com o também clássico ‘Clube da Esquina’. E estava pronto o repertório do show. A abertura é da cantora Roberta Campos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: Circo Voador. R. dos Arcos, s/nº, Lapa, (21) 2533-0354. QUANDO: Hoje (23), 22h (abertura dos portões). QUANTO: R$ 100/R$ 120.

GASTRONOMIA

+ Querido pelos moradores de Laranjeiras, o Maya Café ganhou uma filial na Villa Aymoré, charmosa construção de 1916 que abriga coworkings, ateliês e escritórios. A loja funciona no esquema grab & go, em que você pode montar seu prato e levar. “Só que o pessoal não ‘go’ (leva), pois rola um jazz, uma pequena livraria e tem mesinhas muito simpáticas”, brinca o proprietário, Ricardo Linck. Na vila, ainda há uma praça com gazebo e mesas de madeira, para comer ao ar livre. Entre as opções, carne assada desfiada (R$ 9,90), salada Siciliana (R$ 13,90) e miniempadão de palmito ou frango (R$ 9,90). Ladeira da Glória, 26, Glória, (21) 3259-9963. 9h/19h (fecha sáb. e dom.).

EXPOSIÇÕES

+ O Paço Imperial acaba de inaugurar sete novas mostras. Hilton Berredo ocupa o Terreiro com ‘Dos Anos 80 às Obras Recentes’. ‘Terra Prometida’, de Osvaldo Carvalho, chega ao Terreirinho. No primeiro piso, as salas Gomes Freire e Treze de Maio recebem ‘Miradouro’, de Suzana Queiroga (foto). A Academia dos Seletos expõe ‘Pintura de Fresnel’, de Alexandre Vogler. A Sala Mestre Valentim conta com ‘Muroh’, de Marcos Abreu, e as salas do Trono e Dossel abrigam ‘Fim de Semana em Cabo Frio’, de Geraldo Marcolini. Obras de Helena Trindade estão no segundo andar. Pça. XV de Novembro, 48, Centro, (21) 2215-2093. 12h/19h (sáb. e dom., 12h/18h). Grátis.

BARES

+ O Rio de Janeiro Beer Show realiza sua primeira edição no Armazém da Utopia, que fica em pleno Boulevard Olímpico – espaço que transformou a Zona Portuária em ponto turístico. A feira conta com mais de 40 cervejarias de diversos cantos do país, além de food trucks, workshops, palestras e espetáculos musicais. O evento promete rótulos especiais e lançamentos. Para comer, hambúrguer, kafta, risoto e pratos à base de carne de porco são algumas das pedidas. Av. Rodrigues Alves,

Armazém 6, Santo Cristo, (21) 2516-4857. Hoje (23), 16h/23h; sáb. (24) e dom. (25), 11h/23h. R$ 50/R$ 240 (open bar).

CRIANÇAS

+ O Coelhinho chega antes na Páscoa das Artes, que ocupa a Cidade das Artes neste domingo (25). O evento contará com atividades para crianças de diversas faixas etárias – indo do Espaço Baby, para os muito pequenos, até o Espaço Radical, para os maiores e mais aventureiros, com brinquedos como tirolesa e tobogã. Haverá caça a ovos de Páscoa pelas crianças e feira de adoção de animais, além de food trucks de comidinhas e cerveja artesanal. Na área verde, será possível fazer piquenique, jogar bola, empinar pipa e brincar com o animal de estimação. Av. das Américas, 5.300, Barra da Tijuca, (21) 3325-0102. Dom. (25), 10h/ 18h. Grátis (brinquedos cobrados à parte).

MÚSICA CLÁSSICA

+ A Orquestra Sinfônica Brasileira se apresenta com regência de Lee Mills, tendo como solista o pianista Leonardo Hilsdorf. O concerto faz parte do ‘Festival Mozart’ e traz obras como ‘A Flauta Mágica, K. 620’, ‘Concerto para Piano Nº 20, em Ré Menor, K. 466’ e ‘Sinfonia Nº 41, em Dó Maior, K.551, Júpiter’. Um dos principais expoentes da nova geração de pianistas clássicos brasileiros, Hilsdorf vem se apresentando no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Já foi premiado em competições em países como Alemanha, França, Espanha e México, e também faz sucesso nas redes sociais. Sala Cecília Meireles. R. da Lapa, 47, Lapa, (21) 2332-9223. Sáb. (24), 20h. R$ 40.

TEATRO

+ A Cia. dos Atores comemora três décadas de existência com a estreia de Insetos, com texto de Jô Bilac adaptado pelo grupo e pelo diretor Rodrigo Portella. O elenco traz quatro fundadores da companhia: Cesar Augusto, Marcelo Olinto, Marcelo Valle e Susana Ribeiro. O espetáculo ocupa um espaço normalmente utilizado para exposições. Como uma fábula, o enredo traça paralelos entre a natureza e questões políticas e sociais de hoje, evocando comportamentos coletivos e individuais que vão sendo revelados na voz de diferentes insetos. 14 anos. 80 min. CCBB. R. 1º de Março, 66, 2º andar, salas C/D, Centro, (21) 3808-2020. 4ª, 5ª, 6ª e dom., 19h; sáb., 17h e 19h. R$ 80. Até 6/5.