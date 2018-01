Ponte Aérea: sete dicas para aproveitar no Rio de Janeiro esta semana

Agora, o Divirta-se também indica atrações culturais e gastronômicas no Rio de Janeiro. Abaixo, você confere a primeira edição da seção Ponte Aérea

EXPOSIÇÃO

Radicado na Bahia durante boa parte da vida, o fotógrafo e antropólogo francês Pierre Verger (1902-1996) ficou conhecido por seus registros do cotidiano e da cultura ao redor do mundo. A mostra Dorminhocos (foto), recém-inaugurada na Caixa Cultural do Rio, reúne 145 registros feitos por ele em países como México, China, Guatemala e Congo. As imagens fazem parte do acervo da Fundação Pierre Verger, em Salvador, e grande parte delas nunca foi exposta. O mote é exibir fotografias de pessoas descansando em diversos locais públicos – o que também inclui cliques de Verger no Brasil, em passagens por Pernambuco, Maranhão e Bahia. Muitas delas registram o sono de trabalhadores exauridos pela nova rotina urbana, provocada pela expansão industrial. No dia 3/2, às 16h, haverá uma visita guiada com o curador da exposição, Raphael Ferreira. Caixa Cultural. Av. Almirante Barroso, 25, metrô Carioca, (21) 3980-3815. 10h/21h (fecha 2ª). Grátis. Até 18/3.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MÚSICA

Vanessa da Mata (foto) apresenta nesta 6ª (26), no Circo Voador, seu show ‘Caixinha de Música’, que gerou a gravação de um DVD. No repertório, estão inéditas como ‘Gente Feliz’ e ‘Orgulho e Nada Mais’, e também sucessos de sua carreira, como ‘Boa Sorte/GoodLuck’, ‘Ainda Bem’ e ‘Não me Deixe Só’. [BOX]Além das faixas autorais, a cantora faz releituras de canções de artistas como Bob Marley. O show conta com participação de Emicida e do grupo Rimas & Melodias e quem abre a noite é Fióti, com as músicas de seu trabalho de estreia. Circo Voador (2.000 lug.). R. dos Arcos, s/nº, Lapa, (21) 2533-0354. Hoje (26), 22h. R$ 100/R$ 120. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

CINEMA

O CCBB, em parceria com a Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ), realiza a mostra Os Melhores Filmes do Ano 2017, com uma seleção de 13 títulos lançados no ano passado. Um deles é o brasileiro ‘Como Nossos Pais’, de Laís Bodanzky, que tem sessão neste sábado (27), às 19h. Entre os longas internacionais, está o ganhador do Oscar 2017 de melhor filme, ‘Moonlight: Sob

a Luz do Luar’, exibido no domingo (28), às 18h30. Além disso, ‘Dunkirk’, de Christopher Nolan, tem sessão na 2ª (29), às 15h30. CCBB-RJ. R. Primeiro de Março, 66, Centro, (21) 3808-2020. R$ 10. Até 11/2. Programação completa: bit.ly/MelhoresRJ

TEATRO

Eleita pelo Divirta-se a melhor peça de teatro que passou pelos palcos paulistanos em 2017, Boca de Ouro (foto) faz temporada no Rio. O espetáculo, com direção de Gabriel Villela, é uma adaptação do texto de Nelson Rodrigues. Ambientada numa gafieira carioca dos anos 1950, a trama gira em torno da morte do bicheiro Boca de Ouro (Malvino Salvador). Incumbido de investigar o óbito, o repórter Caveirinha (Chico Carvalho) tem de ouvir pessoas próximas à vítima, como a ex-amante Dona Gugui (Lavínia Pannunzio). 110 min. 14 anos. Teatro Sesc Ginástico (517 lug.). Av. Graça Aranha, 187, Centro, (21) 2279-4027. 6ª e sáb., 19h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 30. Até 25/2.

GASTRONOMIA

Até 4/2, a 6ª edição do Organic Food Fest reúne alguns restaurantes do Rio. Com pelo menos 50% dos ingredientes de origem orgânica, serão servidos, nas sete casas participantes, menus especiais – com entrada, prato principal e sobremesa. O preço é fixo para almoço (R$ 55) e jantar (R$ 88). O .Org Bistrô (Av. Olegário Maciel, 175, Barra da Tijuca, 21-2493-1791), por exemplo, serve como prato principal do jantar o ‘Risoto de Panc’s’. Já no almoço da Duo Trattoria (Av. João Cabral de Mello Neto, 850, Barra da Tijuca, 21-3550-0588) a opção de entrada é um carpaccio de beterraba com molho de iogurte. Inf: bit.ly/organicffest

BALADA

O cantor e compositor pernambucano Johnny Hooker (foto), conhecido por canções como ‘Alma Sebosa’ e ‘Volta’, comanda o baile de pré-carnaval Desbunde Geral. Entre os convidados, estão Gaby Amarantos, com seus hits permeados pelo tecnobrega; a cantora Letrux, que se destacou em 2017 com o álbum ‘Letrux em Noite de Climão’; e Caio Prado, autor de ‘Não Recomendado’, cantada por Hooker no último Rock in Rio. O DJ Tutu Moraes e o bloco Agyotê, que tem entre suas principais referências o samba-reggae, completam a noite. Fundição Progresso (3.000 lug.). R. dos Arcos, 24, Lapa, (21) 3212-0800. 6ª (26), 22h. R$ 100. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

CRIANÇAS

Neste fim de semana, O Show da Luna! chega ao palco do Teatro Bradesco do Rio. Sucesso entre as crianças, a animação brasileira mostra o cotidiano da menina Luna, que adora ciências e quer sempre entender como tudo funciona. O espetáculo é dirigido por Jonatan Pilolé ao lado de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, dupla que criou a série. Entre músicas compostas por André Abujamra e Márcio Nigro, a pequena cientista vai descobrir como a água vira chuva e outros enigmas da natureza. 60 min. Livre. Teatro Bradesco (1.000 lug.). Shopping VillageMall. Av. das Américas, 3.900, Barra da Tijuca, (21) 3431-0100. Sáb. (27) e dom. (28), 15h. R$ 80/R$ 120.