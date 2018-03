Ponte Aérea: sete dicas para aproveitar no Rio de Janeiro esta semana

Kamille Viola (especial para o Estado)

MÚSICA

Com artistas de diferentes gerações e estilos musicais, o projeto Feminino chega neste sábado (17) à área externa do Centro Cultural Banco do Brasil, com um show que vai reunir Elza Soares e Pitty. No domingo (18), será a vez de Xênia França dividir o palco com Assucena Assucena e Raquel Virgínia, vocalistas do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira. “É muito sério esse momento. Festival feito por mulheres, a história é outra. A visão delas é diferente e por isso se torna tão importante. Dizem por aí que muita coisa mudou. Será que acreditamos? É melhor continuar atenta e gritando. No meu show, vou gritar ao lado da Pitty”, diz Elza. “Fiquei muito feliz com o convite para participar do show da Elza. Quando tive a inspiração de mandar a música ‘Na Pele’ para ela, não imaginava que teria tantas alegrias”, comenta Pitty. Na abertura, DJs comandam a pista. Os shows ocorrem às 18h30. CCBB. R. Primeiro de Março, 66, Centro, (21) 3808-2020. Sáb. (17) e dom. (18), 17h. R$ 20.

BARES

A tradição de celebrar o St. Patrick’s Day (ou Dia de São Patrício) bebendo cerveja já há alguns anos conquistou os cariocas. Mais uma vez, o padroeiro da Irlanda inspirou os bares da cidade a criar programação temática. No boteco Os Imortais, o chope Antuérpia ganhou versões verdes, com opções de Pilsen (R$ 10) e IPA (R$ 15), em copos de 400 ml. Para petiscar, a sugestão é uma releitura do ‘Colcannon’ (R$ 10), prato típico irlandês à base de purê de batata. No sábado (17), a programação também terá brincadeiras e DJ. Quem for vestido a caráter (ou seja, de verde) ganha um chope Pilsen.

R. Ronald de Carvalho, 147, Copacabana (21) 3563-8959. Sexta (16), 17h/2h; sáb. (17), 15h/2h; dom. (18), 15h/0h.

CINEMA

Em cartaz no Instituto Moreira Salles, o Ciclo Kenji Mizoguchi é a maior retrospectiva do cineasta e roteirista japonês realizada nos últimos 30 anos. Conhecido pelos longos planos-sequência, Mizoguchi (1898-1956) frequentemente aborda em seus filmes a condição feminina a partir das relações de poder e os conflitos de classe social. Entre os destaques da programação, está o longa ‘Os Amantes Crucificados’, que será exibido no sábado (17), às 18h. IMS. R. Marquês de São Vicente, 476, Gávea (21) 3284-7400. Sexta (16), 18h e 20h; sáb. (17), 14h, 16h, 18h e 20h; dom. (18), 14h, 18h e 19h30. R$ 4. Até 21/3. Confira a programação no site: bit.ly/ciclokenji

BALADA

Sede de diversos eventos da Pequena Central, produtora de Marco Nanini e Fernando Libonati, o Reduto agora também abre ao público, às sextas e aos sábados à noite. Formado por dois belos casarões e uma área aberta, o espaço conta com drinques e comidinhas da Pequena Cozinha, pista de dança e lojinha de camisetas do ateliê Naked Neuras, entre outras atrações. Nesta sexta (16), haverá exibição da final do reality ‘Ru Paul All Stars’, seguida de discotecagem de Edu Castelo. No sábado (17), a pista fica a cargo do DJ residente Diogo Reis e do convidado Ícaro Santos (Casa Nuvem). R. Conde de Irajá, 98, Botafogo, (21) 3797-0100. Sáb. e dom., 19h/0h. Grátis.

CRIANÇAS

Para celebrar seus 15 anos, a Cia Teatral Milongas apresenta o espetáculo Pelos 4 Cantos do Mundo. Na história, a menina Aisha (representada por uma boneca em tamanho natural) é uma refugiada síria que, ao se perder do pai em meio à guerra, resolve percorrer o mundo na esperança de reencontrá-lo. Passando por Itália, Congo e Coreia do Norte antes de chegar ao Brasil, ela vivencia as surpresas que a diversidade cultural proporciona. A direção é de Breno Sanches, que também integra o elenco ao lado de Hugo Souza e Roberto Rodrigues. 70 min. Livre. Teatro Ipanema (193 lug.). R. Prudente de Morais, 824, Ipanema, (21) 2267-3750. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 15/4.

EXPOSIÇÕES

Conhecido por seus trabalhos provocadores, Nelson Leirner inaugura neste sábado (17) a exposição

A Nova Revolução Industrial. Com curadoria de Lilia Schwarcz, a mostra reúne nove tapeçarias feitas manualmente por artesãos, reproduzindo os projetos do artista. A nova Revolução Industrial da qual Leirner trata é uma volta no tempo, quando o mundo não tinha sido dominado pelas máquinas ou pela tecnologia computadorizada. Nas obras, ele também brinca com a geopolítica do mundo, em homenagem ao italiano Alighiero Boetti e sua série ‘Maps Of The World’. Silvia Cintra + Box 4. R. das Acácias, 104, Gávea (21) 2521-0426. 10h/19h (sáb., 12h/18h; fecha dom.). Até 21/4.

TEATRO

Primeiro espetáculo dirigido por Bianca Byington, Um Dia Como os Outros, de Agnès Jaoui e Jean-Pierre Bacri, está de volta sete anos depois da primeira montagem. No elenco, estão Analu Prestes, Flavio Pardal, Leandro Castilho, Marcio Vito (que reveza com Alexandre Dantas), Silvia Buarque e a própria Bianca, que comemora 40 anos de carreira. Na comédia, durante uma festa vêm à tona concessões, mal-entendidos, rancores, mágoas e diversas questões não ditas de uma família de classe média. 75 min. 12 anos. Espaço Cultural Municipal Sergio Porto (120 lug.). R. Humaitá, 163, Humaitá (21) 2535-3846. 2ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 2/4.