Ponte Aérea: sete dicas para aproveitar no Rio de Janeiro esta semana

Kamille Viola (especial para o Estado)

MÚSICA

+ Depois de uma estreia arrasadora, em dezembro, o rapper baiano Baco Exu do Blues, uma das sensações de 2017, está de volta ao Circo Voador, desta vez como atração principal da noite. Seu primeiro álbum, ‘Esú’, lançado no ano passado, conquistou público e crítica com letras que passeiam por temas como racismo, autoestima, fé, amor e sexo. A faixa ‘Te Amo Disgraça’, por exemplo, já tem mais de 7 milhões de acessos no YouTube. A abertura do show fica por conta do cearense Don L, pela primeira vez na lona. “Vai ser muito bom estar no Circo Voador de novo. Acho que lá foi o melhor show que já fiz na vida, uma energia absurda. Acredito que a gente vai fazer essa energia voltar”, diz Baco. “E tem ainda o Don L, que é como um professor pra mim. É muito importante ter o Nordeste ocupando uma casa como essa no Rio de Janeiro. Acho isso lindo”, comenta Baco. Circo Voador. R. dos Arcos, s/nº, Lapa, (21) 2533-0354. Sáb. (10), 22h. R$ 80/100.



PASSEIOS

+ Parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, o Japan Festival Rio Matsuri vai transformar o Pavilhão 4 do Riocentro em um pedacinho da Terra do Sol Nascente. Entre as atrações, além da gastronomia (com pratos incomuns nos restaurantes), terá exposições culturais, danças folclóricas, mangá, origami, workshops, apresentações artísticas, como o batuque dos taikôs (os tambores japoneses), artes marciais, desfile de cosplay, shows e o concurso Miss Nikkey Rio 2018. Pavilhão 4 do Riocentro. Av. Salvador Allende, 6.555, Barra da Tijuca, (21) 2441-9100. Hoje (9), 17h/23h. Sáb. (10), 10h/23h. Dom. (11), 10h/21h. R$ 25 (grátis até 10 anos).

TEATRO

+ Uma das obras mais encenadas, Romeu & Julieta, clássico de Shakespeare, ganha um toque único na montagem que estreia no Teatro Riachuelo: transformou-se em um musical com 25 canções do repertório de Marisa Monte. Com direção de Guilherme Leme Garcia, o espetáculo tem adaptação e roteiro musical de Gustavo Gasparani e Eduardo Rieche. A preparação de elenco ficou a cargo da atriz Vera Holtz. Nos papéis dos apaixonados que sofrem com a rivalidade de suas famílias estão Thiago Machado e Barbara Sut. Já Ícaro Silva vive Mercutio. Livre. 120 min. Teatro Riachuelo (1.000 lug.). R. do Passeio, 40, Cinelândia, (21) 2533-8799. 6ª e sáb., 20h. Dom., 19h. R$ 50/160. Até 27/5.



EXPOSIÇÕES

+ Descrita na ‘Bíblia’ como a mulher que pediu a cabeça de São João Batista, Salomé inspirou obras de diversos nomes das artes, como o pintor Caravaggio, o escritor Oscar Wilde, o compositor Richard Strauss e o cineasta Carlos Saura. Na mostra Contos Salomeicos, a personagem ganha uma releitura contemporânea pelo olhar da artista plástica Ana Luiza Rego. Com curadoria de Fernando Cocchiarale, a exposição traz nove telas nas quais a narrativa deixa de lado a história bíblica para ecoar as discussões atuais sobre o feminismo e falar de uma mulher independente. Galeria Patricia Costa. Shopping Cassino Atlântico. Av. Atlântica, 4.240/loja 226, Copacabana, (21) 2227-69294. 11h/19h. (sáb., 12h/18h; fecha dom.).

CINEMA

+ Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Caixa Cultural recebe a mostra O Cinema de Margarethe Von Trotta, com longas-metragens da premiada diretora alemã em sessões gratuitas. Importante cineasta contemporânea, Margarethe registrou temas marcantes da vida política da Alemanha do século 20, sempre por meio de grandes personagens femininas. Entre os destaques estão ‘Os Anos de Chumbo’ (1981), vencedor do Leão de Ouro em Veneza, que será exibido hoje (9), às 19h, e ‘Hannah Arendt’ (2012), programado para sábado (10), às 18h. Caixa Cultural. Av. Almirante Barroso, 25, Centro, (21) 3980-3815. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 18/3. Inf.: bit.ly/MVonTrotta



BALADA

+ Uma das festas mais concorridas da cena eletrônica carioca, a Croma Noite comemora seu primeiro ano com uma edição especial, sob a lona do Circo Crescer e Viver. Os DJs residentes, Martha Pinel e André Duvivier, recebem convidados como OsGemeos (sim, os artistas plásticos, mostrando suas facetas de DJ), além do DJ Joutro Mundo (nome artístico de Jonas Rocha) e os DJs da festa Moo, Diogo Reis e Badenov. A iluminação fica a cargo de Marc Kraus. Na trilha sonora, uma mistura de disco music, boogie brasileiro, sonoridades africanas, entre outros sons dançantes. Circo Crescer e Viver. R. Carmo Neto, 143, Cidade Nova. Hoje (9), 23h/6h. R$ 20/R$ 35.



CRIANÇAS

+ A série Grandes Músicos para Pequenos está de volta. Neste sábado (10), reestreia o musical Luiz e Nazinha – Luiz Gonzaga para Crianças, com texto de Pedro Henrique Lopes e direção de Diego Morais. O espetáculo é baseado na infância e juventude de Luiz Gonzaga, com destaque para a descoberta do amor, quando o jovem Luizinho se apaixona por Nazarena, filha de um coronel que não permite o namoro. A história é embalada por grandes sucessos do Rei do Baião, como ‘Asa Branca’ e ‘Que Nem Jiló’, entre outros. Teatro dos Quatro. Shopping da Gávea. R. Marquês de São Vicente, 52, loja 265, Gávea, (21) 2239-1095. Sáb. e dom., 17h. R$ 60. Até 15/4.