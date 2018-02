Ponte Aérea: 7 dicas para aproveitar a semana no Rio de Janeiro

Por Kamille Viola (especial para o Estado)

Considerado o primeiro evento do gênero no País, a Bienal de Arte Digital, em cartaz no Oi Futuro, faz uma reflexão sobre a experimentação de novas linguagens artísticas com o uso de ferramentas digitais e tecnologias inovadoras, traçando um panorama da produção atual. Cerca de 20 artistas de países diferentes participam da exposição. Entre as obras, está a instalação ‘Bloques Erráticos’, do chileno Daniel Cruz. Com inspiração na preservação das geleiras, o trabalho traz 49 garrafas iluminadas. Já ‘Espelho Sonoro’, do brasileiro Rodrigo Ramos, busca proporcionar uma experiência imersiva nas paisagens sonoras da cidade. ‘Movimentos Negros’, da alemã Carla Chan, é uma videoinstalação imersiva que vem do fascínio da artista pelas transformações naturais e simula a formação e o desmembramento de uma massa amorfa. Oi Futuro Flamengo. R. Dois de Dezembro, 63, Flamengo, (21) 3131-3060. 11h/20h (fecha 2ª). Até 18/3. Grátis. Inf.: bienalartedigital.com/programacao-rio

CARNAVAL

O Monobloco chega à maioridade em 2018 – e seu concorrido desfile, que sempre ocorre no domingo depois do carnaval, muda-se este ano para o Aterro do Flamengo. O bloco, que tem o cantor Pedro Luís à frente, ganhou um presente de Moraes Moreira: a música ‘Amor de Carnaval’, composta especialmente para o cordão. Além da canção, eles apresentam versões carnavalescas de sucessos de artistas brasileiros como Lulu Santos, Skank e Gilberto Gil, entre outros. Coreto Modernista. Aterro do Flamengo. Trajeto: segue pelo Aterro, com dispersão no MAM (Av. Infante Dom Henrique, 85). Dom. (18), 6h (concentração) e 9h/12h (desfile). Grátis.

CINEMA

O CCBB apresenta duas programações que dialogam com a exposição ‘Ex Africa’, em cartaz no espaço. A mostra O Cinema de John Akomfrah: Espectros da Diáspora exibe, até 5/3, filmes do diretor ganês-inglês, que, em sua obra, reflete sobre o racismo e as ramificações contemporâneas do colonialismo. Entre os longas, ‘O Último Anjo da História’ é exibido no domingo (18), às 19h. Hoje (16), a partir das 23h30, ainda tem a festa Moo de Carnaval: Conexões Africanas, com DJs como Bruno Baltazar e Joutro Mundo (Jonas Rocha) e músicas de matriz africana e ritmos percussivos. CCBB. R. 1º de Março, 66, Centro, (21) 3808-2000. Grátis. Inf.: bit.ly/afrccbb

BALADA

Inspirada na ilha grega que batiza a festa, a Mykonos Rio ocupa o terraço da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) Lagoa durante boa parte do verão. A decoração do espaço é toda branca com detalhes azuis – com direto até a igreja e moinhos, como na Grécia. O bufê também tem inspiração mediterrânea. E a trilha sonora passeia pelas vertentes da house music e da nu disco – neste sábado (17), ela fica a cargo dos Djs Bee Alvezz, Carol Emmerick, DDP e Etto. Associação Atlética Banco do Brasil Lagoa. Av. Borges de Medeiros, 829, Leblon, (21) 97222-6638. Sáb., 16h. R$ 70/R$ 100. Até 24/2.

GASTRONOMIA

O Parque Garota de Ipanema recebe de hoje (16) a domingo (18) o Temperou Fest Rio, com estandes de comida e cervejas artesanais, além de food trucks. Como o lugar fica de frente para a Praia do Arpoador, a ideia é que o público aprecie o pôr do sol mais famoso do Rio enquanto curte o evento, que terá sempre um DJ às 16h e um show às 18h. Hoje (16), a feira traz o DJ Rajão e a roda SambaNosso, com Roberta Nistra. No sábado (17), apresentam-se DJ MAM (foto) e Bondesom. Já no domingo (18), as atrações são DJ Gomes e show de jazz com o baterista Guga Pellicciotti e convidados. Parque Garota de Ipanema. R. Francisco Otaviano, 96, Arpoador, (21) 97992-1940. 6ª (16) a dom. (18), 12h/22h. Grátis.

MÚSICA

O Tropical Sound System Vol. 4 apresenta a sensação do carnaval baiano: Àttøøxxá (pronuncia-se “atocha”). Sucesso com a música ‘Elas Gostam (popa da bunda)’, gravada ao lado de Márcio Victor, do Psirico, o grupo do produtor Rafa Dias une bass music (eletrônico com ênfase nos graves) a sonoridades brasileiras como o pagode e o funk, e vem sendo chamado de “o novo BaianaSystem”. A noite conta também com o coletivo carioca Heavy Baile, formado por DJ Leo Justi, MC Thelinho e DJ Thai, que mistura o funk a estilos como trap, dancehall e bmore. Circo Voador. R. dos Arcos, s/nº, Lapa, (21) 2533-0354. Hoje (16), 22h (abertura dos portões). R$ 80.

TEATRO

Aos 95 anos, 76 deles em cena, a atriz e cantora Bibi Ferreira é homenageada em Bibi, Uma Vida em Musical. Com direção-geral de Tadeu Aguiar, o espetáculo passeia pela vida e obra da artista. Ela é interpretada pela atriz Amanda Acosta (foto), que começou como cantora no grupo mirim Trem da Alegria e já estrelou diversos musicais. Amanda viveu, por exemplo, Eliza Doolittle na montagem paulista de ‘My Fair Lady’ de 2006 – papel que foi de Bibi, na clássica primeira versão brasileira da peça americana, em 1962. 10 anos. 165 min. Teatro Oi Casa Grande (926 lug.) Av. Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon, (21) 2511-0800. 5ª e 6ª, 20h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. R$ 50/150. Até 1/4.