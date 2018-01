Pomodori reabre com novidades no salão e na cozinha

Fotos: divulgação

Depois de uma reforma no salão, o Pomodori reabre com novidades também no cardápio. Entre as receitas autorias da chef Tassia Magalhães estão o ‘Falso Ovo de Galinha’ (R$ 35), com couve-flor, queijo de cabra e vieira; o atum selado com beterraba, mandioquinha, geleia de gengibre e cuscuz levemente picante (R$ 84; foto); e o canudo recheado de robalo, com iogurte, ovas de massagô e molho de limão com erva-doce (R$67).

Entre as sobremesas, a chef prepara bolo cremoso de milho, amora fresca, purê de amora, maçã verde caramelizada e creme de baunilha (R$29).

R. Dr. Renato Paes de Barros, 534, Itaim Bibi, 3168-3123.