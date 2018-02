Polvo em duas versões

Foto: Wellington Nemeth/divulgação

O ‘Polvo à la Plancha’ (R$ 74), com mil-folhas de batata-doce, creme de espinafre e farofa de feijão branco, é um dos novos pratos do Praça São Lourenço, servidos apenas no jantar.

R. Casa do Ator, 608, V. Olímpia, 3053-9300.

Foto: Bruno Geraldi/divulgação

Entre as novas sugestões do Tappo está o polvo grelhado com batatas e molho putanesca (R$ 81). No almoço executivo, com mais R$ 10, o cliente tem direito a entrada e sobremesa.

R. da Consolação, 2.967, Jd. Paulista, 3063-4864.