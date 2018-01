'Poltergeist – O Fenômeno' atualiza clássico do terror

É questionável a escolha do produtor Sam Raimi de recriar um dos maiores clássicos do terror como Poltergeist. A retomada ocorre 33 anos depois da estreia nos Estados Unidos do filme que tinha Steven Spielberg como produtor. Aliás, muitos rumores dão conta de que ele na verdade dirigiu grande parte do longa – a Tobe Hooper, de ‘O Massacre da Serra Elétrica’, coube apenas trabalho braçal.

Para sua recriação, Raimi decidiu delegar a dois quase novatos, o diretor Gil Kenan e o roteirista David Lindsay-Abaire, a dura tarefa de atualizar algo tão icônico quanto ‘Poltergeist’. Eles entregaram uma série de referências escancaradas e pouca personalidade própria.

Mas há uma força na história que a faz resistir: a batalha entre os espíritos que habitam uma casa construída sobre um cemitério e uma família desafortunada recém-chegada.

Os toques de humor deram lugar a truques do terror moderno, com trocas repentinas de câmera, sustos e efeitos especiais. A adequação ao paladar da nova geração passa ainda pela inclusão de smartphones e tablets à trama. Nada mais atual do que a presença dos gadgets – para os jovens e para os nem tão jovens assim. Pedro Antunes