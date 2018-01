Polo Norte vira tema de poesia animal

Imagine uma região do planeta em que as temperaturas chegam a – 60º C. É desse local – ou melhor, dos habitantes desse lugar – que trata o livro Oba! Que Frio! (Editora Dash, R$ 37), da dupla Lalau e Laurabeatriz. O trabalho será lançado sábado (14), às 15h, na Livraria da Vila.

O subtítulo na capa serve de pista sobre o conteúdo: ‘Poesia para os Bichos mais Geladinhos do Mundo’. Abaixo da frase, um urso de traços delicados torna o reino gélido menos inóspito e mais atraente às crianças.

“Sempre tive paixão por pássaros e coincidiu que a ilustradora Laurabeatriz era engajada na causa dos bichos. Em todos os trabalhos que fazemos (mais de 40) damos um jeito de incluir algum animal”, explicou o poeta Lalau.

Parceiros há 20 anos, eles ficaram conhecidos em 2001 com a série ‘Brasileirinhos’. “Abordamos animais em extinção para que as crianças tomem consciência através da poesia”, disse Lalau.

Em ‘Oba! Que Frio!’, os autores destacam, por exemplo, os sons da beluga, conhecida como baleia-branca ou canário do mar. “Quando no mar tem blá-blá-blá, é porque belugas estão por lá. Mergulham e pulam, nas águas geladas. Assobiam e cantam, não ficam caladas. Passarinhos seriam, se fossem aladas!”. Assim, cada bicho ganha um poema. Do boi-almiscarado, com o aroma perfumado, até a foca-anelada, que faz toca feito minhoca.

Antes dos poemas há um pouco sobre os desafios encarados pelos habitantes do Polo Norte em prefácio de Luís Fábio Silveira (curador das coleções ornitológicas da USP). Na tarde de lançamento, haverá confecção de máscaras com Silvia Moraes, do Atelier Zig Zag. Livraria da Vila. R. Fradique Coutinho, 915, V. Madalena, 3814-5811. Sáb. (14), 15h/18h. Grátis. facebook.com/lalauelaurabeatriz

