Planetário do Ibirapuera é reaberto

Após quase três anos em reforma, o Planetário Aristóteles Orsini, conhecido como Planetário do Ibirapuera, foi reaberto neste domingo (24). Serão quatro sessões diárias, cada uma delas com 40 minutos de duração. Os ingressos, gratuitos, são distribuídos 30 minutos antes e a entrada está sujeita à lotação do espaço, de 320 pessoas.

Foto: Alex Silva/Estadão

A movimentação foi intensa no dia da reinauguração. Presente no Planetário, o prefeito Fernando Haddad prometeu que o Planetário do Carmo, fechado em 2013, será reinaugurado ainda este ano. Inaugurado em janeiro de 1957, o Planetário do Ibirapuera foi o primeiro do País. O prédio abriga o projetor Starmaster, de fabricação da marca alemã Carl Zeiss, e é tombado pelo Condephaat, órgão estadual de preservação do patrimônio.

ONDE: Av. Pedro Álvares Cabral, Portão 10, Ibirapuera.

QUANDO: 3ª a dom. e fer. 10h, 12h, 15h e 17h.

ONDE: Grátis (ingressos distribuídos 30 min. antes).