Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

As redondas da Graça di Napolli ganham cinco novas coberturas criadas pelo pizzaiolo Sudário Silva, como a ‘Burrata al Pesto’, com molho de tomate, burrata, tomatinho sweet grape gratinado com parmesão e molho pesto (R$ 71; foto). Para harmonizar com cada receita, a casa sugere diferentes azeites.

R. Dr. César, 704, Santana, 3477-2030.