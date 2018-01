Pizzaria Monte Verde comemora 60 anos com menu especial e tour pelo Bom Retiro

Foto: divulgação

Para festejar seus 60 anos, a Pizzaria Monte Verde (foto) organiza passeios guiados pelo Bom Retiro. O primeiro será neste sábado (25), das 13h30 às 17h30, com almoço e visita a espaços como Pinacoteca e Parque da Luz. A refeição (R$ 90) inclui crostini de pizza, torteloni, escalopinho de filé, sobremesa e bebidas (água ou refrigerante e café).

Confira a programação completa:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sábados: 25/6, 23/7 e 27/8. Almoço na pizzaria, às 13h30, seguido de passeio. Término às 17h30, na Estação Tiradentes do Metrô.

Quartas-feiras: 13/7 e 10/8. Início às 18h30, na Estação Tiradentes do Metrô, e término às 22h , com jantar na pizzaria, com direito a crostinis, pizza, sobremesa e bebidas (água ou refrigerante e café).

R. Barra do Tibagi, 406, Bom Retiro, 3331-0658.