Pizza em dobro, jantar vegetariano e outras dicas de restaurantes na cidade

Aos domingos, no jantar, quem pedir uma das ‘pizzetes’ do Silo Bar & Forneria, como a de burrata (R$ 46, individual; foto à dir.), ganha outra à escolha. R. Diogo Jácome, 360, V. N. Conceição, 3044-7323. 12h/15h30 e 18h30/23h (6ª e sáb., 12h/16h30 e 18h30/23h30; dom., 12h/16h30 e 18h30/22h30; fecha 2ª).

O ‘Giro Pizza’ é a novidade da Fior di Grano para as noites de terça: um rodízio de três sabores de pizza, como a ‘Regina Margherita’ (foto à esq.), com muçarela de búfala, tomatinho e manjericão, para comer à vontade, por R$ 39. Av. Rouxinol, 621 E, Moema, 2506-5106. 19h/23h (6ª, sáb. e dom., até 0h; fecha 2ª).

O vegetariano Banana Verde sugere dois ‘combinados’ para os jantares de 3ª a 5ª, até 29/9. Um deles traz ‘Risoto à Italiana’ (foto), com lentilha, quinoa, muçarela de búfala, tomate, agrião e parmesão; torta de maçã com sorvete; e taça de ponche (R$ 59,90). R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb. e fer., almoço até 16h30; dom., 12h/16h30).

Confira outros dois novos restaurantes na cidade:

Esther Rooftop

Ocupa a cobertura do modernista Edifício Esther. Empreitada dos irmãos franceses Pierre e Olivier Anquier, tem no comando da cozinha o chef Benoit Mathurin. Na seleção de entradas, a sardinha grelhada (R$ 25) leva o título de ‘estrela da casa’ e figura também no almoço executivo (R$ 59). Entre os principais, há peito de pato com polenta cremosa (R$ 57) e, de sobremesa, ‘Brioche Esther’ (R$ 22), com caramelo salgado e sorvete. Pça. da República, 80, República, 3256-1009 (84 lug.). 12h/15h e 18h/23h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tsuri

Logo à porta, geladeiras vendem uma razoável variedade de peixes limpos ou já filetados para levar para casa. Da bancada de Sergio Kubo saem sashimis de pargo (R$ 18, 5 unid.) e bem montados niguiris de sardinha ou carapau (R$ 12, unid.). Prove também os temakis cilíndricos, como o de centolla (R$ 26). Al. Min. Rocha Azevedo, 1.153, Cerq. César, 3589-1157 (45 lug.). 19h30/2h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.