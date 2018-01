Foto: Wellington Nemeth/divulgação

O bartender Derivan de Souza criou os drinques da pizzaria Graça di Napolli, como o ‘Watermelon Martini’ (R$ 23; foto), com tequila, melancia e xarope de melão. Para acompanhar a bebida, a casa sugere a redonda ‘mimosa’, com molho de tomate italiano, funghi, folhas de brócolis, muçarela de búfala, cebola roxa, orégano e tomate sweet grape, finalizada com rúcula (R$ 71).

R. Dr. César, 704, Santana, 3477-2030.