Pizza sazonal da Bráz é inspirada em clássico napolitano

Foto: Leo Feltran/divulgação

O clássico napolitano ‘Spaghetti del Poverello’ inspira a nova Pizza da Estação da Bráz. Em todas as unidades da rede, vão ao forno a redonda ‘Poverello’ (R$ 76; foto), com massa de fermentação natural coberta com muçarela de búfala, anéis de cebola caramelizados, aliche e ovos de codorna – sem molho de tomate.

R. Apucarana, 1.572, Tatuapé, 2676-2121.

Confira outros endereços:

R. Graúna, 125, Moema, 5561-1736

R. Vupabuçu, 271, Pinheiros, 3037-7975

R. Sergipe, 406, Higienópolis, 3214-3337

R. Piracuama, 155, Perdizes, 2366-9894

Horário de funcionamento: 18h30/0h (5ª, até 0h30; 6ª e sáb., até 1h30)

Bráz Quintal – R. Gandavo, 447 – Vila Mariana, São Paulo, tel.: 5082-3800

Horário de funcionamento: 18h30/0h (6ª e sáb., até 1h30)