Pizza de calabresa (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

Para comemorar a chegada do verão, o chef Franco Ravioli realiza a Pizzada na Calçada, da Pizza Bros, às sextas-feiras, das 18h às 20h. Serão quatro sabores servidos em fatias: muçarela e tomate fresco; calabresa (foto); banana com canela (R$ 6, cada fatia); e a ‘Especial do Chef’ (R$ 8).

Av. Moema, 684, Moema, 5052-5263. Até 18/12.