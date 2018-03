Tadeu Brunelli/Div.

O prato de polpetas ao forno recheadas com muçarela e acompanhadas de tagliolini fresco ao burro e sálvia (foto) é uma das opções do ‘Menu del Giorno’, servido no almoço de segunda a sexta, no Più.

A sugestão custa R$ 46, com entrada, prato e sobremesa. A taça de vinho tinto ou branco sai por R$ 15.

Serviço: R. Ferreira de Araújo, 314, Pinheiros, 3360-7718.