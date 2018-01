Pitico serve bons kebabs e drinques na sua 'praça'

Ambiente do Pitico (Foto: divulgação)

Um antigo estacionamento perto do Largo da Batata deu lugar a uma ‘praça’ onde estão acomodados os containers do Pitico, novo bar descontraído dos mesmos donos do Pita Kebab. “A ideia é que o tempo e o uso moldem o espaço”, diz Thiego Montiel, um dos sócios.

No primeiro container funciona a cozinha, onde são feitos o ótimo kebab de kafta no pão sírio (R$ 17) e a porção de falafel (R$ 18; foto). O cardápio diminuto traz ainda couve-flor, no kebab (R$ 15) ou porção (R$ 18), batatas fritas com zaatar (R$ 10) e, para arrematar, a ‘Torta Zebra’, com camadas de bolacha e creme de chocolate (R$ 8).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bar ocupa o segundo container, que por enquanto serve apenas quatro drinques, como ‘Aperol Spritz’ (R$ 18) e ‘Bloody Mary’ (R$ 15), cervejas artesanais, como a Júpiter (R$ 12,50), e limonada com hortelã (R$ 5).

Como não há serviço, os clientes têm de transitar entre os espaços, sentar nas cadeiras de praia no jardim ou disputar uma das mesinhas no container aberto – que em breve servirá de palco para atividades culturais.

ONDE: R. Guaicuí, 61, Pinheiros, 3582-7365.

QUANDO: 12h/0h (fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: A, D, M e V.