Nhoque com trufa (Foto: Juliana Heluy/divulgação)

Um menu especial com trufas negras da Úmbria, na Itália, celebra os 11 anos do Piselli. Até 31/7, os clientes poderão pedir pratos que levam alguns gramas do ingrediente, a exemplo do nhoque de batatas com creme de trufas (R$ 90; foto) e das codornas com legumes, cogumelos frescos e trufas (R$ 110).

R. Padre João Manuel, 1.253, Cerq. César, 3081-6043.