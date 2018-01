Piscina gigante de bolinhas tem noite para adultos

Foto: Divulgação

Que tal brincar em uma grande piscina de bolinhas? Não precisa ser criança para isto. Com clima de balada, a atração infantil Mar de Bolinhas, no Mooca Plaza Shopping, abre para adolescentes e adultos, nos próximos fins de semana.

Em um espaço com mais de 250 mil bolinhas coloridas e um tobogã, o evento Adult Day, que começa nesta sexta-feira, 16, terá luzes, refletores e música. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente no próprio local.

No próximo fim de semana, o Adult Day também segue para o shopping Jardim Sul, no Morumbi. Para participar, é preciso ser maior de 16 anos. Adolescentes de 12 a 15 anos devem estar acompanhados de um responsável.

Mooca Plaza Shopping. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. 6ª e sáb., 21h/0h. A partir de hoje (16). R$ 15 (15 min.). Até 24/10.

Jardim Sul. Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Morumbi, 3779-3965. Dias 23 e 24/10, 21h/23h. R$ 15 (15 min.).

Veja outras duas opções de passeio para este fim de semana:

150 Anos de Alice no País das Maravilhas. Para comemorar os 150 anos do livro de Lewis Carroll, a Casa das Rosas prepara uma programação neste domingo (18). Dentro e fora da casa, o público poderá ouvir trechos da história, dramatizados por artistas, e ver reproduções de ilustrações de Sir John Tenniel. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Dom. (18), 15h. Grátis.

Passeio de bike com Ivson Miranda. Partindo do Memorial, o fotógrafo guia os participantes por diferentes pontos da cidade. A ideia é que os ciclistas parem e fotografem os lugares. No final do passeio, no Red Bull Station, as fotografias serão projetadas em um telão. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, metrô Palmeiras-Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (17), 11h30.C