Pirajá abre nova unidade na região da Paulista; confira opções de bares para o fim de semana

Júlia Corrêa

Pirajá

A nova unidade do Pirajá, com inspiração nos botecos cariocas, traz caipirinhas criativas e novidades no cardápio – como o ‘Camarão à Carioca’ (R$ 39; foto), camarãozinho curado ao alho e óleo com cebolinha, pimenta dedo-de-moça e limão-cravo. Al. Santos, 1.737, Jd. Paulista, 2679-4162. 12h/1h (5ª a sáb., 12h/2h; dom., 12h/19h). Cc.: D, M, V, A. Cd.: M e V.

Frangó

Cassio Piccolo e Norberto D’Oliveira são dois dos maiores experts em cerveja da cidade. No bar, que fica em um casarão centenário, há 450 opções importadas e nacionais. A coxinha de frango e catupiry (R$ 32, dez unidades) e o frango grelhado (R$ 52, o simples; R$ 74, acompanhado de polenta, farofa e salada) são ótimos. Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, 3932-4818. 11h/0h (6ª e sáb., até 2h; dom., até 19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kintaro

Durante o dia, enquanto serve pastéis e coxinhas (R$ 4, cada), dona Liria Higuchi prepara os tira-gostos deste boteco japonês. Por R$ 12, escolha até dois dos petiscos frios da vitrine, como sardinha agridoce e mariscos. Para acompanhar, cervejas Original e Serramalte (R$ 12). R. Thomaz Gonzaga, 57, Liberdade , 3277-9124. 8h/23h (6ª, até 0h; sáb., até 21h; fecha dom.). Cc. e Cd.: não aceita.

Ciao! Vino & Birra

O bar com varanda tem boas opções de vinhos e cem rótulos de cervejas, entre elas, a gaúcha Coruja Viva, nem filtrada e nem pasteurizada (R$ 44 1L). Para comer, as minialmôndegas cobertas de molho ao sugo (R$ 34) vêm em uma panelinha, e os bolinhos de quatro queijos(R$ 27, oito unidades) são servidos em baldinhos. R. Tutoia, 451, V. Mariana, 2306-3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/ 0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.:D, M e V. Cd.: D, M e V .

Morrison

O tradicional bar de rock tem shows ao vivo às sextas e aos sábados. Peça o ‘Morrison’, drinque feito com gim, soda limonada e groselha (R$ 19,50). E acompanhe com a porção de minipastéis, de queijo, carne e mista (R$ 19/R$ 21). R. Inácio Pereira da Rocha, 362, Vila Madalena, 3814-1022. 21h/5h (fecha dom. a 5ª). Entrada: R$ 13/R$ 29. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.