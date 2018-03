Piolhos: rock animal

A temporada do disco Piolhos… pras Cabecinhas começa sábado (4). Para saber mais, conversamos com Solange Sá, a vocalista da banda Piolhos.

Qual a novidade do show?

A canção ‘Moog Versus Eros’, inspirada na história real do gato Moog que precisa conviver com o cão Eros após a união dos donos.

Por que a música infantil?

Trabalhar com crianças possibilita uma diversidade de gêneros e, principalmente, o uso do humor. Por que piolhos? Já pensou em uma casa na trança, como um prédio? A visão do bicho como personagem é divertida. Olha o Mickey, o rato.

ONDE: Sesc Consolação. Teatro Anchieta. R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000.

QUANDO: Sáb. e fer., 11h.

QUANTO: R$ 17 (grátis até 12 anos). Até 25/4.