Pinheiros ganha nova cevicheria

Ceviche misto com lula, polvo e camarão (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Inaugurado no início de julho, o La Cevicheria foi idealizado como food truck. Mas os sócios Roberto Zapata, Carlos Vidal e o chef Christian Bascones – donos também do peruano Huaco, na Vila Madalena – decidiram fixar ponto em Pinheiros.

Em um espaço diminuto, com mesinhas de inox e um banco lateral de concreto, a lanchonete opera com sistema simplificado. Inspirado em casas limenhas de cozinha rápida, tem cardápio reduzido, ceviches preparados à vista dos clientes e vitrine com algum prato pronto, como as ‘Causas’, que têm como base purê de batata coberto com frango ou peixe (R$ 17,90 cada).

Na ala dos ceviches, as sugestões estão escritas na parede: de peixe (R$ 23,90), de polvo (R$ 27,90) e misto, com frutos do mar (R$ 26,90), com seis molhos à escolha, como o clássico ‘Leche de Tigre’ – também vendido à parte como bebida (R$ 7,90) -, e o ají amarillo, servido bem apimentado e farto em cebola roxa. Para acompanhar, há bebidas típicas como ‘Pisco Sour’ (R$ 19) e ‘Chicha Morada’ (R$ 12). De sobremesa, por enquanto apenas alfajores e ‘Tejas’, da confeitaria Dona Keka.

ONDE: R. dos Pinheiros, 444, 3969-3893.

QUANDO: 12h/16h e 19h/22h (2ª, só almoço; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: M e V.