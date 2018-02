Pinheiros ganha bistrozinho de comida brasileira

Ambiente do Caxiri (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

Depois de uma temporada na Amazônia, as amigas Daniela Maia e Debora Shornik – que trabalhou com a chef Paola Carosella – voltaram a São Paulo com o sonho do próprio restaurante. Aberto em julho, o Caxiri funciona como um bistrô de comida brasileira, em Pinheiros. Mas não espere encontrar por lá pratos típicos como tacacá. Da Amazônia, só importam ingredientes e parte da decoração.

Com atmosfera simpática e cestos indígenas com plantas pendurados no teto, o Caxiri (nome que se refere a uma bebida indígena feita com mandioca) serve menu executivo de segunda a sexta, com entrada e duas opções de prato, um deles vegetariano, por R$ 32. Na ocasião da visita, por exemplo, havia filé de peixe no tahine grelhado com baião de dois de lentilha e arroz integral com salsa picante de abóbora.

À noite, o menu enxuto e mutável lista opções para dividir – como homus de beterraba com beiju de tapioca e pão integral da casa (R$ 18) -, e mais dois ou três pratos, caso do medalhão de filé suíno com batata-doce ao murro e salsa verde (R$ 42). O resultado é uma cozinha quase trivial, mas repleta de sabores, que se renova com o que houver de mais fresco no mercado. Para beber, há cervejas artesanais, como as da Amazon Beer (R$ 14, em média), e drinques, como o mojito de bacuri (R$ 15).

ONDE: R. Ferreira de Araújo, 1.007, Pinheiros, 3562-7696.

QUANDO: 12h/18h (5ª a sáb., até 22h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: M e V.