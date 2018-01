Em mostra, Pinacoteca exibe obras do acervo do Museu Paulista

Pintura de Antonio Ferrigno, de 1903. Foto: Hélio Nobre/José Rosael/Divulgação

Ainda nas comemorações dos seus 110 anos, a Pinacoteca visita suas primeiras aquisições com a mostra Coleções em Diálogo: Museu Paulista e Pinacoteca de São Paulo, a partir desta segunda-feira (25).

Em 1905, a Pinacoteca nascia com a transferência de 20 obras do então jovem Museu Paulista. Na mostra, que tem curadoria de Valéria Piccoli e Fernanda Pitta, a instituição retoma esse relacionamento, exibindo 50 criações – o que inclui peças do acervo do ‘museu do Ipiranga’, fechado para reformas.

Entre pinturas, desenhos, fotografias e objetos, estão reunidos nomes históricos. É possível, por exemplo, ver as paisagens de Benedito Calixto ou um desenho do Monumento do Ipiranga, de 1880, feito por Tommaso Gaudenzio Bezzi.

ONDE: Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. QUANDO: 10h/17h30 (fecha 3ª). Inauguração: 2ª (25), 11h. Até 29/1/2017. QUANTO: R$ 6 (sáb., grátis). 2ª (25), grátis.