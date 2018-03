Pinacoteca exibe acervo de paisagismo britânico da Tate e mostra de Marino Marini

Foto: Tate London/Divulgação

+ Em parceria com a Tate Britain, de Londres, a Pinacoteca apresenta mais de cem obras do acervo do instituto na mostra A Paisagem na Arte: 1690-1998 | Artistas Britânicos da Coleção da Tate. A curadoria, assinada por Richard Humphreys, percorre desde a produção artística do século 17 até as paisagens modernistas da segunda metade do século 20.

Entre as obras, há a tela ‘A Destruição de Pompeia e Herculano’ (1822; foto acima), de John Martin (1789-1854). Também são expostos trabalhos de William Turner (1775-1851), John Constable (1776-1837) e Richard Long (1945).

Foto: Tate London/Divulgação

+ Nome importante da arte moderna italiana, Marino Marini (1901-1980) é homenageado em uma retrospectiva na Pinacoteca com 68 obras. A seleção reúne tanto suas famosas esculturas de bronze quanto desenhos e pinturas.

São expostos trabalhos de diferentes períodos da carreira de Marini, como a escultura ‘Cavallo’, de 1952, e a pintura ‘Sintesi’, de 1969. A curadoria é do museu que recebe seu nome, em Florença.

Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (18), 11h. R$ 6 (sáb., grátis). ‘Marino Marini’: até 27/9. ‘A Paisagem na Arte’: até 18/10.

Foto: Fondazione Marino Marini/Divulgação