Picasso e outros mestres espanhóis ganham exposição em SP

A partir desta 4ª (25), CCBB recebe coleção de arte moderna vinda do museu Reina Sofía, de Madri

Duas versões de ‘O Pintor e a Modelo’ (1963), de Picasso, serão expostas

Um dos nomes mais importantes da história da arte está chegando ao Centro Cultural Banco do Brasil – e ele não vem sozinho. A partir desta quarta (25), será aberta ao público a exposição Picasso e a Modernidade Espanhola. Ela reúne 90 obras – como pinturas, gravuras, desenhos e esculturas – vindas do importante Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, em Madri.

Boa parte delas é assinada por Pablo Picasso, mas há também criações de outros vanguardistas espanhóis que se destacaram na primeira metade do século 20. Entre eles, estão Joan Miró, Salvador Dalí, Juan Gris, Óscar Domínguez e Julio González.

“Essa exposição é uma oportunidade muito pertinente para entender as contribuições de Picasso e dos artistas espanhóis à arte moderna. E mostra como o imaginário de Picasso caminha até a representação devastadora da tragédia”, observa Eugenio Carmona.

A seguir, você confere algumas das obras que estarão expostas; curiosidades sobre os bastidores da mostra; e também uma entrevista com o curador espanhol.

ONDE: CCBB. R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé, 3113-3651.

QUANDO: 9h/21h (fecha 3ª). Inauguração: 4ª (25/3). Até 8/6.

QUANTO: Grátis.

| CURIOSIDADES |

90 obras estão na mostra – um recorte do acervo de arte moderna que pertence ao museu Reina Sofía, de Madri.

3 voos foram usados para transportar tudo até o Brasil. A divisão ocorre porque há limite de valor segurado por viagem e para que, em caso de acidente, não se perca toda a coleção.

48 horas é o tempo que as obras permanecem nas caixas após chegar ao local em que serão expostas – para se ‘acostumarem’ ao ambiente climatizado.

| ENTREVISTA |

Professor de história da arte na Universidade de Málaga (Espanha), Eugenio Carmona é o curador de ‘Picasso e a Modernidade Espanhola’ – e falou ao Divirta-se sobre o assunto.

A exposição. “Apresentamos a enorme diversidade de Picasso e sua capacidade de se manter vivo, ativo e líder ao longo de muitas décadas. A arte espanhola também está reunida em sua diversidade: há obras de famosos como Miró, Dalí e Tàpies; mas também de artistas que, mesmo não tão conhecidos, foram decisivos para a cultura espanhola do século 20 – como Benjamín Palencia e José Gutiérrez Solana.”

Picasso. “Ele aparece como um criador intelectual e, principalmente, humano – que se identifica com seu povo que luta e sofre. Na mostra, ele também é o homem-artista que ama, mas que pode mudar de repente para expressar a crueldade e o mistério.”

Arte moderna espanhola. “Os artistas espanhóis foram muito individualistas, mas, hoje, podemos ver que lidaram com sensibilidades plásticas e estéticas compartilhadas. Queremos abordar isso na exposição. Algo muito especial que se deu na arte espanhola foi a capacidade de ver de novo – com olhos modernos – a geografia nativa. Isso serviu para reforçar as identidades culturais próprias, colocando-as no século 20. É isso o que chamamos de encontro entre ‘natureza e cultura’.”

| ALGUNS DESTAQUES |

‘Mulher Sentada Apoiada Sobre os Cotovelos’ (1939) foi o último retrato de Marie-Thérèse Walter, modelo recorrente nas obras de Picasso.

À primeira vista, a pintura feita por Benjamín Palencia Pérez, em 1930, pode até parecer abstrata. Mas seu título dá uma pista: ‘Pedras Criando uma Paisagem’.

As pinceladas expressivas, frequentes na obra de José Gutiérrez Solana, também marcam presença no óleo sobre tela ‘Palhaços’ (1920).

Uma forte influência cubista pode ser percebida em ‘Mulher Com Guitarra’ (1917), de María Blanchard.

O ‘Arlequim’ (1926) de Salvador Dalí tem o rosto fragmentado. Algo bem ‘picassiano’, não?

Uma série de obras em que Picasso trabalha com figuras como o touro e o cavalo (detalhe ao lado) está na mostra – e pode ser considerada uma ‘preparação’ para sua famosa ‘Guernica’. Mas não só isso. “Muitas são obras independentes que ele elaborou como flashes da força de seu grande impulso criativo”, observa o curador Eugenio Carmona.