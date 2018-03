PF de chef no novo Clementina, em Pinheiros

Polpettone com purê de mandioquinha (foto: Lucineia Nunes/Estadão)

A chef Carla Pernambuco não para – mesmo. Livros, programas de televisão e, agora, mais um restaurante para tocar. Aberto na última segunda (20), o Clementina Forno & Fogão é uma pequenina casa de pratos feitos – com gostinho de comida caseira –, que ela comanda com a chef Carolina Brandão, também parceira no Las Chicas, localizado quase em frente.

Apesar da ampla estrutura da cozinha, o salão envidraçado tem apenas 20 lugares. No cardápio, há dois petiscos e três pratos fixos: o ‘Steak de Ancho’ com saladinha e fritas (R$ 32), a massa da semana (R$ 26) e o omelete com tomatinho e queijo cremoso, servido com mescla de verdes (R$ 26).

A cada dia, duas sugestões de PF completam o menu. Segunda-feira, por exemplo, tem um caprichado polpettone com muçarela, molho de tomate e purê de batata (ou mandioquinha, como no dia da visita, R$ 29; foto). Sexta é dia de hambúrguer, fritas e salada (R$ 29). Já a feijoada (R$ 29) e o bacalhau à Brás (R$ 35) são servidos aos sábados.

Confeiteiras de mão cheia, as chefs também se esmeram nas sobremesas, como o sorvetão de leite em pó com doce de leite (R$ 13) e o pudim de tapioca caramelado (R$ 11).

ONDE: R. Oscar Freire, 1.582, Pinheiros, 3062-1130.

QUANDO: 11h30/15h30 (sáb., 12h/16h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: A, D, M e V.