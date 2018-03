Peter Brook vem aí – em curta temporada

Por Maria Eugênia de Menezes

Adultério: peça do diretor inglês trata do tema (foto: Pascal Victor/divulgação)

Um dos maiores nomes do teatro mundial, o inglês Peter Brook assina o espetáculo O Terno, que terá curta temporada a partir de quinta (23), no Sesc Pinheiros. A obra, uma adaptação do conto do escritor sul-africano Can Themba, concentra-se sobre os desdobramentos de um caso de adultério: Ao apanhar sua mulher e o amante em flagrante, um advogado percebe que o rival deixa um terno para trás.

Para puni-la, ele obriga a mulher a cuidar do traje esquecido como se fosse um convidado. Brook já adaptara esse texto antes, mas o espetáculo era, à época, falado em francês. Em parceria com Marie-Hélène Estienne e Franck Krawczyke, ele agora recria a obra em inglês.

75 min. 14 anos.

Sesc Pinheiros. Teatro (1.010 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400.

Estreia 5ª (23). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60. Até 26/4.