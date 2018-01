‘Pergunte ao Tempo’, peça de Otávio Martins, está entre as principais estreias da semana

FOTO: PriscilaPrade/divulgação

Em cartaz com o sucesso ‘Caros Ouvintes’, no qual revisita a era do rádio, o autor e diretor Otávio Martins estreia nova produção. O foco é o improvável encontro de três personagens, durante uma noite de ano-novo. Enquanto conversam um rapaz (Giovani Tozi), uma moça (Guta Ruiz) e um senhor mal-humorado (Luiz Damasceno), eles questionam a ideia de viagem através do tempo, o que desafiaria as noções de tempo e de espaço. Ao olhar para questões da física quântica, que embasam muitas pesquisas científicas atuais sobre a possibilidade de romper as barreiras do tempo, a obra de Martins reflete sobre as escolhas cotidianas do homem e suas implicações no futuro. 75 min. 14 anos. CCBB (130 lug.) R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia 4ª (21). 2ª e 4ª, 20h. R$ 10. Até 16/12.



Doppelgänger, ou o Mito do Duploream Theater

Com texto e direção de Domingos Oliveira, mostra um casal de atores que vive em crise. Um dia, o marido se cansa, e vai embora, mas deixa um duplo em seu lugar. 60 min. 16 anos. Sesc Pinheiros (98 lug.) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (22). 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25 . Até 14/11.



Navalha na Carne

Obra-prima de Plínio Marcos, o texto merece montagem do Oficina, dirigida e interpretada por Marcelo Drummond. Para recriar o ambiente claustrofóbico do texto, as sessões receberão só 70 espectadores. 60 min. 16 anos. Teat(r)o Oficina. R. Jaceguai, 520, Bela Vista, 3106-2818. Estreia sáb. (17). Sáb., 21h e 23h; dom., 20h. R$ 5/R$ 40. Até 8/11.



A Reação

Na peça, a inglesa Lucy Prebble investiga a relação entre amor e antidepressivos. Na obra, dirigida por Clara Carvalho, dois jovens se submetem a um experimento e duvidam da autenticidade de suas emoções. 90 min. 16 anos. Teatro Vivo. Av. Dr. Chucri Zaidan, 860, Itaim Bibi, 97420-1520. Estreia hoje (16). 6ª, 21h30; sáb., 21h e dom., 18h. R$ 30/R$ 40. Até 20/12.

