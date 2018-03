Com temática italiana, Peppino Bar tem clima informal

Renato Calixto e Rodolfo De Santis, donos do Nino Cucina, transportam para um esquema mais informal a temática italiana que marca o restaurante, a poucos metros dali. Em dezembro, a dupla abriu o Peppino Bar e convidou o barman Fabio la Pietra (ex-Astor e Subastor) para assumir os drinques do gastrobar, com criações próprias e releituras.

Foto: Bruno Geraldi/Divulgação

São dois cardápios escritos na língua napolitana, um para o dia e outro para a noite. No almoço, experimente o bife a cavalo (R$ 39), com acompanhamentos à escolha do cliente, como polenta cremosa e salada verde. Se quiser apenas petiscar, a focaccia de aliche com burrata e molho pomodoro (R$ 28) é uma boa pedida.

A carta de drinques montada por La Pietra tem preço fixo de R$ 29. O ‘Cabuya’ é feito com Tequila 1800 Blanco, gazpacho de melão e tomate, vermute Carpano Bianco e toques de suco de grapefruit e espuma de mostarda. Uma das boas releituras é o ‘Bobby De Niro’, com gim Beefeater, limão-siciliano, damasco, bitter de laranja e cachaça Cedro do Líbano.

O atendimento ainda precisa de ajustes – no dia da visita, os garçons tiveram dificuldade em explicar a composição dos pratos e das bebidas. Um detalhe: o volume da música ambiente é ideal para conversas,

algo que vem se tornando uma raridade.

ONDE: R. João Cachoeira, 175, V. N. Conceição, 2157-0710. QUANDO: 12h/15h e 18h/2h (sáb., 13h/2h; fecha dom.). QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.