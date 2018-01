Pélico apresenta as canções de 'Euforia', seu novo CD

De 2006 para cá, Pélico está cada vez mais à vontade no palco. O músico paulistano, embora se veja essencialmente como ‘um cancionista’, vem apurando, desde o início da carreira, seu lado intérprete. “Essa coisa de palco não era muito natural para mim – fui aprendendo, me soltando”, relembra. Hoje (8), o artista leva ao teatro do Sesc Pompeia as composições do álbum ‘Euforia’, lançado no início de abril. As novas canções mantêm a pegada pop, já presente em seus dois discos anteriores – mas incorporam ritmos latinos e afro-brasileiros, como o samba.

Pélico

Sobre o lançamento, ele adianta: “Faremos boa parte do ‘Euforia’ e, dos outros, a prioridade foi escolher canções que dialogassem com o novo repertório.” O show terá participação do cantor Filipe Catto, de Danilo Moraes (cavaquinho), Kito Siqueira e Tato Cunha (ambos no sax). O clima mais alegre e expansivo do CD marcará também sua versão ao vivo. “Estar no palco sempre é motivo de euforia pra mim. Mesmo o disco anterior (‘Que Isso Fique Entre Nós’, 2011), mais introspectivo, não resultou em um show melancólico. Desta vez, não deve ser diferente. Agora, com ainda mais razão de ser.”

ONDE: Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clelia, 93, 3871-7700. QUANDO: Hoje (8), 21h. QUANTO: R$ 6/R$ 20.