Valentina Peleggi rege a Osesp; confira outras opções de música clássica

Sexta (20)

O Amor dos Três Reis

Com regência de Luiz Fernando Malheiro, o Teatro São Pedro abriu sua temporada lírica com a ópera, que envolve amor e tragédia.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Sexta (20) e 4ª (25), 20h; dom. (22), 17h. R$ 30/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Järvi e Cohen

O maestro Kristjan Järvi rege a orquestra em concerto com participação do pianista Arnaldo Cohen.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sexta (20), 21h; sáb. (21), 16h30. R$ 45/R$ 128. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (21)

O Burguês Nobre

Criado por integrantes da Companhia Núcleo Universitário de Ópera, o espetáculo, inspirado em Molière, é uma sátira à burguesia.

Espaço NUO (100 lug.). R. Belas Artes, 135, Alto do Ipiranga, 99571-2914. Sáb. (21), 20h; dom. (22), 18h. R$ 25. Cc. e Cd.: não aceita.

Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi

Obras de autores como Verdi estão no programa do concerto, com regência do maestro João Carlos Martins e participação do tenor Thiago Arancam.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (21), 21h. R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Otello

A ópera de Verdi tem direção cênica de Giancarlo Del Monaco e regência de John Neschling.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (21) e 3ª (24), 20h; dom. (22), 18h. R$ 50/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Dom. (22)



Francesca Anderegg e Érika Ribeiro

A violinista e a pianista se juntam para interpretar composições de Mozart, Ravel, entre outros.

Fundação Maria Luisa e Oscar Americano. Auditório (107 lug.). Av. Morumbi, 4077, 3742-0077. Dom. (22), 11h30. R$ 40/R$ 50.

Orquestra Sinfônica da USP

Ricardo Bologna rege a orquestra em concerto com participação do pianista Pablo Rossi.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (22), 16h. R$ 13/R$ 63. Cc.: todos. Cd.: todos.

Valentina Peleggi

Osesp e Peleggi

A regente italiana Valentina Peleggi (foto) está à frente da Osesp em concerto da série Matinais. No programa, obras compostas por Antonín Dvorák, Zoltán Kodály e Tchaikovsky.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (22), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria; R$ 2 por ingresso a partir de cinco unidades).

3ª (24)

Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi

Concerto com a escola de samba Vai-Vai. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 3ª (24), 21h. R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (25)

5ª (26)

Osesp: Kuan e Hardenberger

Carolyn Kuan rege a Osesp, em concerto com a participação do trompetista Hakan Hardenberger.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (26), 21h. R$ 45/R$ 128. Ensaio aberto: 5ª (26), 10h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.