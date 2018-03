Pela (ciclo)via

Percorremos a Paulista de ponta a ponta – e indicamos dez bons locais para fazer uma pausa entre uma pedalada e outra.

Rafael Abreu e Renato Vieira

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Parque Mário Covas é uma alternativa ao Trianon, cheio nos dias de semana. Mais sossegado, tem bancos, mesas e um bicicletário.

Av. Paulista, 1.853, 7h/18h.

O Instituto Cervantes realiza uma mostra sobre o cinema chileno a partir da quarta (8), e sedia exposições regularmente.

Av. Paulista, 2.439, 3897-9600. 8h//21h45 (sáb, 11h/16h30; fecha 2ª). Grátis.

No Centro Cultural Fiesp, que fica na esquina com a Rua Pamplona, há um bicicletário (mas atenção: ele é reduzido, com apenas cinco vagas). Até 16/8, o local recebe a exposição FILE, com mais de 330 obras de arte digital do mundo inteiro.

Av. Paulista, 1.313, 3528-2000. 10h/20h. Grátis

Na esquina com a Alameda Rio Claro, uma via de pedestres recebe barraquinhas de comida todo dia. Vendem sucos (R$ 7), cheese-burgeres (R$ 12) e até tacos (R$10), entre outros quitutes.

Av. Paulista, 1.294. 12h/21h30

O balcão do Banana Split é um ponto tradicional – existe há 43 anos. Aos ciclistas, a pedida é a vitamina mista (r4 9), com abacaxi, mamão, abacate, goiaba e manga.

Av. Paulista, 2.001, 3141-2973. 7h/0h (fecha 2ª).

O Café Creme fica na esquina com a Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Para um lanche leve, serve sanduíche integral com peito de peru e queijo branco (R$ 16,90). Há ainda o suco de abacaxi com água de coco (R$ 9,90) e o detox, com melancia, gengibre e linhaça (R$ 9,90).

Av. Paulista, 807, 3289-9637. 8h/1h (6ª e sáb., 8h/2h; dom e 2ª, 8h/12h).

Com espaço para bicicletas, a Casa das Rosas recebe na sexta (3), às 20h, a peça ‘Os Jecas’, retratando o universo caipira. Helder Mariani assina a concepção e a dramaturgia. No sábado (4), às 16h, tem a última edição do Sarau do Pi, com foco na produção literária feminina.

Av. Paulista, 37, 3285-6986. 10h/22h (dom., 10h/18h). Grátis.

No Riviera, há drinques sem álcool. Entre as opções saudáveis, ‘Ice Tea Riviera’(R$ 9), com chá-mate, capim-santo, limão e maracujá.

Av. Paulista, 2.584, 3258-1268. 12h/ 0h (5ª, 12h/1h; 6ª e sáb., 12h/0h).

A animação ‘Kiriku, Homens e Mulheres’, a mais recente aventura da saga dirigida por Michel Ocelot, está em cartaz no Reserva Cultural.

Av. Paulista, 900, 3287-3529. R$ 24/R$ 30.

Para recarregar as energias, o Baby Fruta tem opções de sucos naturais, como laranja e melancia(R$ 8,90). Para comer, salada de frutas (R$ 8,45) e bauru (R$ 11,90).

Av. Paulista, 683, 3288-2575. 6h/20h (sáb., 6h/16h; fecha dom.).