Pedro Correia de Araújo ganha mostra no Masp; confira outras dicas do roteiro de exposições

Dentro do eixo temático ‘Histórias da Sexualidade’, que inspira diversas exposições no Masp ao longo deste ano, o museu inaugura, esta semana, a mostra Pedro Correia de Araújo: Erótica. Sob curadoria de Fernando Oliva, são exibidas 66 pinturas do pernambucano. O conjunto revela a sensualidade presente na fase brasileira do artista, após sua passagem por Paris, com obras que datam de 1929 até 1955 (ano de sua morte).

Os trabalhos estão divididos em quatro núcleos representativos de sua produção: ‘nus’, ‘danças’, ‘retratos’ e a chamada ‘Série Erótica’. Marcadas pelo uso de matrizes geométricas – deixadas propositalmente à mostra –, as figuras de Araújo podem ser constantemente associadas a certa frieza e melancolia.

ONDE: Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. QUANDO: Inauguração: 6ª (25). 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). Até 18/11. QUANTO: R$ 30 (3ª, grátis).

INAUGURAÇÕES

Antonio Bokel

O artista plástico apresenta 20 obras, entre pinturas e esculturas de concreto e bronze, inspiradas na observação de objetos ocultos por outras superfícies. Galeria Aurta Arte. R. Wisard, 397, V. Madalena, 3034-3825. Inauguração: 3ª (29). 14h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 30/9.

Renato Larini

O artista exibe mais de 50 trabalhos – colagens, bordados e outras técnicas – que usam como base fotografias de álbuns antigos de famílias. Espaço Zebra. R. Major Diogo, 237, Bela Vista, 3105-5171. Inauguração: hoje (25). 14h/18h (6ª e sáb., 19h/23h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 15/12.

ÚLTIMA SEMANA

O Impressionismo e o Brasil

Setenta pinturas revelam como o impressionismo foi incorporado à nossa produção. Entre os dez impressionistas daqui, há obras de Antônio Parreiras e Georg Grimm – além de oito telas de Renoir, expoente do movimento na França. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até dom. (27).

Berna Reale

Além de festas, filmes e peças, o CCBB Música.Performance traz a mostra ‘Vão’, de Berna Reale. São vídeos e fotografias de três performances inéditas, nas quais ela aborda temas como violência e gênero. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 2ª (28).

José Oiticica Filho, o Modernismo na Fotografia

São exibidos 24 trabalhos do artista, marcados pela manipulação dos negativos por meio de procedimentos como pintura e colagem. Galeria Mapa. R. Costa, 31, Consolação, 2337-3770. 10h/ 18h30 (sáb., só com agendamento; fecha dom.). Grátis. Até 5ª (31).

RECOMENDADAS PELO DIVIRTA-SE

Coleções em Diálogo: Museu Nacional de Soares dos Reis e Pinacoteca de São Paulo

Com 93 obras de um dos museus mais antigos de Portugal, a mostra traz pinturas, desenhos e esculturas do século 19 – e aborda a construção de uma arte nacional tanto em Portugal quanto no Brasil. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 2/10.

Mauro Restiffe

Com 143 fotografias inéditas, a mostra ‘Álbum’ traça um panorama da produção de Restiffe desde o fim dos anos 1980. Com curadoria de Rodrigo Moura, reúne ainda 25 pinturas dos acervos do Masp e da Pinacoteca. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335- 4990. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Agosto: 4ª, grátis. Até 6/11.

Toulouse-Lautrec em Vermelho

Um conjunto de 75 obras de Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) apresenta o olhar peculiar do artista sobre a boemia parisiense e a sexualidade no início da modernidade. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 30 (3ª, grátis). Até 1º/10.