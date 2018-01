Pedro Cardoso e Gero Camilo voltam aos palcos de SP

Os atores fazem temporadas simultâneas de duas peças de seus repertórios

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Pedro Cardoso sobe ao palco com Graziella Moretto em O Homem Primitivo (foto), uma comédia que reflete sobre a opressão sexista. Já em O Autofalante, o ator apresenta, no mesmo teatro, a história de um homem que é abordado por outro na rua – e vê sua identidade confundida com a do desconhecido. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, 7º andar, 3472-2229. ‘O Homem Primitivo’ (90 min.; 14 anos): a partir de hoje (1º). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70. Até 28/8. ‘O Autofalante’ (80 min.; 14 anos): a partir de 4ª (6). 3ª a 5ª, 21h. R$ 50. Até 25/8.

+ Gero Camilo divide a cena com Victor Mendes em duas peças: Aldeotas (foto), sobre o poético reencontro de dois amigos de infância; e Caminham Nus Empoeirados, que apresenta as aventuras e desventuras de uma dupla de atores que cai na estrada. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. ‘Aldeotas’ (95 min.; 14 anos): a partir de hoje (1º). 6ª, 21h. R$ 40. Até 26/8. ‘Caminham Nus Empoeirados’ (65 min.; 12 anos): a partir de sáb. (2). Sáb., 22h; dom., 20h. R$ 40. Até 28/8.