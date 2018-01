Peças infantis estreiam e outras chegam ao seu último fim de semana

Alice no País das Maravilhas

A adaptação da obra de Lewis Carrol mostra Alice vivendo em um edifício de uma grande cidade. Ela descobre em seu prédio um contêiner que a leva para um mundo maravilhoso, encontrando personagens e situações inusitadas. Cia. Le Plat du Jour. Dir: Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre.

Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1387, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (5). R$ 20 (inteira). Até 27/9.

Celofane

O espetáculo é uma adaptação do coletivo Pequeno Teatro de Torneado da obra escrita por Hans Christian Andersen. O musical conta da história de uma menina e sua imaginação que transforma as ruas cinzas de uma metrópole em um lugar mais colorido. Dir. Wiliam Costa Lima. 80 min. Rec. da produção: a partir de 7 anos.

Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até dom. (6).

Peça EscondeOnde

A peça tem como protagonista a menina Joana, que tenta achar a avó que sumiu misteriosamente. Procurando, ela encontra retratos da família e descobre histórias de seus antepassados. Rec. da produção: livre.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. e fer., 15h e 17h. R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos. Até 18/10.

E.Terra

O espetáculo estreia na programação da mostra de dez anos do Maracujá Laboratório de Artes. Na peça, uma família alienígena precisa passar por testes e situações desafiantes para conseguir se mudar para o planeta Terra. 50 min. Rec. da produção: livre.

Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até dom. (6).

A Pequena Sereia

Baseado na obra de Hans Christian Andersen, o espetáculo conta a história de Ariel, sereia curiosa por saber como é o mundo dos humanos. Com seu melhor amigo, Linguado, ela vai para a superfície ignorando os avisos de seu pai. Dir. Alexandre Biondi. Rec. da produção: 2 anos.

Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 16h30. Sessão extra: 2ª (7), 16h30. Estreia dom. (6). R$ 50. Até 29/11.

O Pavão Misterioso

Na peça, o grupo Namakaca adapta a obra da literatura de cordel de José Camelo de Melo Rezende. O enredo conta a história do apaixonado Evangelista e de um misterioso pavão que o ajuda a viver um amor proibido. Dir. Rhena de Faria. 50 min. Rec. da produção: livre.

Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até dom. (6).

O Mistério do Sapato Desaparecido

Na montagem do teatro de objetos, o sapato de Cinderela é roubado do castelo e vai parar em uma sapataria, onde os calçados têm vida. Para resolver o mistério, entra em ação o Sapato Detetive. Grupo Teatro Por Um Triz. 50 min. Rec. da produção: livre.

Armazém Cultural SP (92 lug.). R. Cariris, 48, Pinheiros, 2729-5137. Dom., 15h. Estreia dom. (6). R$ 20. Até 25/10.

Remetente, Gandhi

A trajetória do indiano é visitada por um homem e uma mulher que, um dia, receberam um carta do próprio Gandhi. Texto e dir. Tiago Real. 60 min. Rec. da produção: a partir de 7 anos.

Teatro Leopoldo Froes (111 lug.). R. Antônio Bandeira, 114, S. Amaro, 5541-7057. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até dom. (6).

Última Notícia

Um menino deixa as páginas dos jornais para viver as mais incríveis aventuras. Ele é engolido por uma baleia, fica perdido em meio a dinossauros e voa com seu balão para o espaço. Cia Truks Teatro de Bonecos. 60 min. Rec. da produção: livre.

Sesc Santo Amaro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 16h. Sessão extra: 2ª (7), 16h.