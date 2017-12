Peças com Mateus Solano e Gabriel Braga Nunes estão entre as estreias da semana

Selfie

A comédia, dirigida por Marcos Caruso e estrelada por Mateus Solano e Miguel Thiré (foto), mostra, a partir de um personagem superconectado, as relações distorcidas entre as pessoas devido à onipresença da tecnologia. 70 min. 14 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.223, Cerq. César, 3069-2286. Estreia 6ª (2). 6ª, 21h30; sáb., 20h30; dom., 18h30. R$ 80. Até 18/12.

Inutilezas

Os atores Gabriel Braga Nunes e Bianca Ramoneda (foto) revisitam, em diferentes histórias, a obra do poeta Manoel de Barros. A peça, com direção de Moacir Chaves, conta ainda com o músico Chico Oliveira. 60 min. 12 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 6ª (2). 5ª, 6ª e sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 1º/10.

O Homem Elefante

A Companhia Aberta apresenta a primeira montagem brasileira de ‘O Homem Elefante’, com texto de Bernard Pomerance, de 1977. Na peça, com direção de Cibele Forjaz e Wagner Antônio, o ator Vandré Silveira interpreta John Merrick, jovem portador de uma terrível deformação física, que é explorado como atração dos populares ‘freak shows’ londrinos. 100 min. 16 anos.Centro Compartilhado de Criação (60 lug.) R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. Estreia sáb. (3). 2ª, 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 3/10.

Ghost – O Musical

Uma daptação do filme com Demi Moore e Patrick Swayze, de 1990, o musical tem direção de José Possi Neto e atuação de André Lodi e Giulia Nadruz. 180 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Estreia 5ª (8). Pré-estreia: 6ª (2), sáb. (3) e dom. (4). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 30/R$ 190. Até 11/12.