Peça 'Um Bonde Chamado Desejo' ganha nova montagem

FURACÃO | Maria Luisa Mendonça faz parte do elenco

Blanche Dubois (Maria Luisa Mendonça) é uma mulher outrora rica e refinada, agora falida e à beira do alcoolismo. A peça Um Bonde Chamado Desejo, que estreia hoje (5), no Tucarena, começa com a sua chegada a um bairro pobre de New Orleans, onde busca refúgio na casa da irmã, Stella (Virginia Buckowski).

Blanche está abalada por ter perdido tudo: o marido, o cargo de professora e, principalmente, a propriedade da família. É justamente por causa dessa perda material que ela vai entrar em conflito com o marido da irmã, Stanley Kowalski (Du Moscovis), rude descendente de poloneses, que não aceita intromissão em seus domínios. Entre eles, surge um embate que alterna violência e desejo.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Escrita por Tennessee Williams em 1947, a peça se tornou famosa pela versão cinematográfica, estrelada por Marlon Brando. “Minha intenção foi a de respeitar o texto, mas conferindo um teor moderno, puramente teatral”, diz o encenador e tradutor Rafael Gomes, que, apesar de elementos do cinema em cena, convida o espectador a criar as cenas em sua imaginação. 110 min. 14 anos. Ubiratan Brasil

ONDE: Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455.

QUANDO: Estreia hoje (5). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h30. Até 2/8.

QUANTO: R$ 70/ R$ 50.