Peça ‘O Duelo’, com Camila Pitanga no elenco, abre IV Mostra Petrobras Premmia de Teatro

Tem início neste fim de semana a IV Mostra Petrobras Premmia de Teatro, que, até julho, promove diversos espetáculos no Auditório Ibirapuera.

A primeira atração é a peça ‘O Duelo’ (200 min.; 12 anos; foto), com sessões no sábado (11), às 21h, e no domingo (12), às 19h. Dirigida por Georgette Fadel e estrelada por nomes como Camila Pitanga e Aury Porto, é resultado de uma imersão da Mundana Companhia no sertão cearense.

A edição deste ano homenageia Domingos Montagner, que, antes de morrer, já tinha presença confirmada no evento, na direção de ‘Rádio Variété’, com sessões nos dias 18/2, às 21h, e 19/2, às 19h.

Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, V. Mariana, 3629-1075. R$ 20. Até 2/7. Programação: bit.ly/mostrapetrobras