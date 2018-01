Peça inspirada em música de Chico Buarque está entre as estreias da semana

FOTO: LÍGIA JARDIM/DIV.

Inspirada na canção de Chico Buarque, a comédia Suburbano Coração, de Naum Alves de Souza, merece remontagem assinada por Nelson Baskerville. Nela, uma moça do subúrbio não desiste de buscar uma grande paixão. 90 min. 14 anos.

ONDE: Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, 3864 4513.

QUANDO: Estreia hoje (11). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Até 1º/11.

QUANTO: R$ 20.

::::: CONFIRA OUTRAS (RE)ESTREIAS DA SEMANA:

– Aqui Estamos com Milhares de Cães Vindos do Mar

O grupo Os Barulhentos uniu 15 peças curtas do romeno Matéi Visniec nesta peça, apresentada em três atos. No enredo, histórias que abordam a solidão e a falta de compreensão, com panos de fundo políticos e sociais. 110 min. 14 anos. CCSP. Anexo da Sala Adoniran Barbosa (70 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. A partir de hoje (11). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 25/10.

– Ãrrã

No novo espetáculo com texto e direção de Vinicius Calderoni, os atores Luciana Paes e Thiago Amaral se desdobram em múltiplos personagens, com saltos no tempo e no espaço. 60 min. 12 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II (80 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia 5ª (17). 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 11/10.

– O Falcão Vingador

Sob direção de Dan Rosseto, os atores Luccas Papp e Nana Pequini levam ao palco um texto que reflete sobre os sonhos que os pais projetam nos filhos. 70 min. Livre. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (40 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Sumaré, 3801-1843. Estreia sáb. (12). Sáb., 17h. R$ 40. Até 7/11.

– O Filho

Depois de ‘Kastelo’ (2011), o Teatro da Vertigem retorna ao universo do escritor Franz Kafka. Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra, a nova peça expõe a trajetória e as relações de Bruno com seus pais

e filhos. Ao descrever essas situações para si, ele tenta aprender o que significa ser um homem. Dir. Eliana Monteiro. Com Antônio Petrin, Mawusi Tulani e outros. 80 min. 16 anos. Vila Itororó (60 lug.). R. Pedroso, 238, Bela Vista, 3255-2713. A partir de 5ª (17). 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. R$ 40. Até 1º/11.

– Incêndios

O espetáculo mexicano da Cia. Tapioca Inn chega à cidade para curta temporada. A peça de Wajdi Mouawad parte do mito de Édipo para refletir relações familiares e conflitos internos. 180 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (344 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (17). 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. R$ 12/R$ 40. Até 27/9.

– Mantenha Fora do Alcance do Bebê

Débora Falabella vive uma mulher na fila de adoção, entrevistada por uma assistente social. Mas, durante a conversa, as coisas fogem do controle, e o marido dela segue para o local. Texto de Silvia Gomez. 80 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. A partir de hoje (11). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 4/10.

– Ondas Curtas

São três cenas que compõem a peça. Na primeira, ‘Drive-in’, texto inédito de Jô Bilac, um casal assiste a um filme enquanto repassa seu relacionamento. As outras duas partes foram escritas por Marcos Gomes e Lucas Mayor. Com Cia. La Plongée. 60 min. 14 anos. Teatro & Bar Cemitério de Automóveis (35 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5783. A partir de hoje (11). 6ª, 21h30. R$ 30. Até 30/10.

– Tribos

Para celebrar os 50 anos do Teatro da Universidade Católica (Tuca), Antonio Fagundes e seu filho, Bruno Fagundes, sobem ao palco para uma nova temporada da peça ‘Tribos’ – sobre um rapaz que nasceu surdo em uma família de ouvintes. 80 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. A partir de hoje (11). 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 50/R$ 80. Até 13/12.