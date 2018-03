FOTO: Carlos Canhameiro/divulgação

Em cima das árvores do Largo do Arouche, será encenado o espetáculo O Canto das Mulheres do Asfalto.

A obra de Carlos Canhameiro imagina um mundo no qual as mulheres se recusam a gerar novos filhos.

A direção é de Georgette Fadel. O elenco é composto por Cris Rocha, Michele Navarro, Paula Carrara, entre outros.

ONDE: Largo do Arouche.

QUANDO: Estreia hoje (24). 6ª, 19h e 21h; sáb., 18h e 20h. Até 29/8.

QUANTO: Grátis.