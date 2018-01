Peça do Grupo XIX de Teatro, inspirada em Pasolini, está entre as estreias da semana

Confira cinco peças que entram em cartaz em São Paulo entre os dias 22/1 e 28/1

1. Teorema 21

O Grupo XIX de Teatro estreia hoje (22) a montagem com declarada inspiração no livro e no filme ‘Teorema’, do italiano Pier Paolo Pasolini.

Com dramaturgia de Alexandre Dal Farra (que assina sua quarta colaboração com o diretor do grupo, Luiz Fernandes Marques), o espetáculo conta a história de uma família que, após uma longa ausência, volta a morar em seu antigo lar.

Na velha casa, o núcleo – formado por pai, mãe, dois filhos e uma criada – experimenta a sensação de estagnação, que será rompida apenas pela chegada de um forasteiro. Crítica contundente ao modo de vida da burguesia, a obra é encenada dentro de um dos prédios históricos da Vila Maria Zélia, antiga vila de operários onde a companhia mantém sua sede. 75 min. 18 anos.

Vila Maria Zélia (40 lug.). R. Mário Costa, 13, Belém, 2081-4647. Estreia hoje (22). 6ª a dom., 18h. Grátis. Até 5/3.

2. Cabras – Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam

A guerra é o objeto de investigação da Cia. Balagan. Em seu novo espetáculo, que estreia sábado (23), no CCSP, o grupo aborda o tema olhando não apenas para o momento do conflito, no campo de batalha, mas também para a maneira como a guerra se faz presente em outras esferas da vida, de forma simbólica – como nas festas e manifestações sagradas.

Escrita por Luís Alberto de Abreu e com direção de Maria Thaís, a peça reúne 20 crônicas independentes. Nelas, surgem aspectos como a vingança, o inimigo, os conflitos parentais, o nomadismo.

Quem narra esses episódios são homens, mas não só. Seres da natureza e objetos também revelam sua perspectiva. 120 min. 12 anos.

CCSP (80 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia sáb. (23). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 13/3.

3. Memórias de Adriano



O famoso romance de Marguerite Yourcenar merece adaptação para o teatro. Luciano Chirolli encarna o imperador Adriano, na montagem de Tereza Falcão, com direção de Inez Viana. 75 min. 16 anos.

CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, 3397-4002. Estreia hoje (22). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h30. R$ 20. Até 28/2.

4. Volpone

Obra da era elisabetana, conta a trajetória de um milionário falido que arquiteta um plano para recuperar sua fortuna. Nesta versão, Chico Carvalho assume o papel-título, sob direção de Neyde Veneziano. 90 min. 12 anos.

MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, 2386-8194. Estreia hoje (22). 6ª e sáb., 21h30; dom., 20h30. R$ 50/R$ 60. Até 13/3.

5. As Benevolentes – Uma Anatomia do Mal

Thiago Fragoso encena , adaptação do romance de Jonathan Littell. Dirigida por Ulysses Cruz, mostra um burocrata que se tornou um oficial nazista. 75 min. 12 anos.

Hebraica. Teatro Arthur Rubinstein (520 lug.). R. Hungria, 1.000, 3818-8888. Estreia hoje (22). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 80. Até 28/2.

