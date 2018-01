Peça dirigida por Regina Duarte e estrelada por Alessandra Negrini é uma das estreias da semana

Em sua terceira direção teatral, a atriz Regina Duarte comanda a peça A Volta ao Lar, uma adaptação do texto do britânico Harold Pinter. A história gira em torno de uma família inglesa de açougueiros. Órfã de mãe, ela é formada pelo pai, Max (Igor Kowalewski); pelos filhos, Teddy, Lenny e Joey (Mauricio Agrela, Rodrigo de Castro e João Carlos Filho); e pelo tio, Sam (Ivan Bellangero).

Brutos e carentes de uma figura feminina, eles têm o lar abalado pela visita de Teddy, o primogênito. Após anos lecionando filosofia nos Estados Unidos, ele reaparece ao lado da mulher, Ruth (vivida por Alessandra Negrini). A presença dela provoca mudanças na casa – e desperta sentimentos inusitados naquele isolado universo. 80 min. 14 anos.

ONDE: Teatro Eva Herz (168 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170- 4059. QUANDO: Estreia 3ª (3). 3ª, 21h. Até 5/12. QUANTO: R$ 50.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

2 Filhos de Francisco – O Musical

Após dirigir o filme de 2005, Breno Silveira conduz um musical da obra, que conta a trajetória de Zezé di Camargo & Luciano. No elenco, Laila Garin, Rodrigo Fregnan, Beto Sargentelli e Bruno Fraga. 120 min. Livre. Teatro Cetip (627 lug.). R. Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. Estreia 5ª (5). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 50/R$ 200. Até 17/12.

Abelha Rainha

A peça do Grupo Trapo gira em torno de Antonieta de Bernardo, aristocrata do século 18. No dia do noivado da enteada, lembranças de seu passado lhe trazem tormentos. 80 min. 14 anos. Teatro Arthur de Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Estreia 6ª (29). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 22/10.

A Estrada de Wolokolamsk

Com direção de Esther Góes e Ariel Borgui (que também atuam), a peça parte de texto de Heiner Müller para abordar o fim do regime soviético na Alemanha Oriental. 100 min. 10 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Estreia 6ª (29). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 29/10.

Existe Sexo Depois do Casamento

Dirigida por Isser Korik, a peça mostra como diferentes casais lidam com seus desejos e fantasias. 80 min. 16 anos. Teatro dos Arcos (70 lug.). R. Jandaia, 218, Bela Vista, 3101-8589. Estreia sáb. (30). Sáb. e dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/10.

Na Casa do Rio Vermelho – O Amor de Zélia e Jorge

A peça mostra o momento em que Zélia Gattai, casada com Jorge Amado, se despede da casa do Rio Vermelho, onde o casal viveu por 40 anos. Dir. Renato Santos. 75 min. 12 anos. Teatro Décio de Almeida Prado (186 lug.). R. Cojuba, 45B, Itaim Bibi, 3079-3438. Estreia 6ª (29). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 28/10.

Se Existe Eu Ainda Não Encontrei

Na peça, um casal engajado em grandes causas ignora os sofrimentos da própria filha. Dir. Daniel Alvim. Com Helena Ranaldi, Leopoldo Pacheco e outros. 90 min. 16 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia sáb. (30). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50. Até 10/12.