Peça com Denise Fraga no elenco é uma das estreias de teatro na semana

Refletir com ironia sobre a fragilidade humana diante do dinheiro é o mote de A Visita da Velha Senhora, peça protagonizada por Denise Fraga.

Na adaptação da obra do suíço Friedrich Dürrenmatt, dirigida por Luiz Villaça, a atriz vive a milionária Claire Zachanassian. Na trama, a personagem chega à cidade de Güllen, onde promete salvar os habitantes da falência.

O dilema surge quando Claire declara que só concederá a fortuna se alguém matar Alfred Krank (Tuca Andrada), paixão da juventude que a abandonou grávida. De início, os moradores se recusam. Mas, ao longo da história, começam a revelar sua ganância.

Completam o elenco nomes como Maristela Chelala, Fábio Herford e Ary França.

120 min. 14 anos. ONDE: Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. QUANDO: Estreia 6ª (18). 5ª a dom., 20h. Até 26/11. QUANTO: Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp).

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Suassuna – O Auto do Reino do Sol

Dirigido por Luiz Carlos Vasconcelos, o musical , dedicado ao escritor Ariano Suassuna, tem trilha de Chico César, Beto Lemos e Alfredo Del Penho. A encenação é do Barca dos Corações Partidos. 120 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Estreia 5ª (24). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 1º/10.

Antígona

Pascoal da Conceição, Naruna Costa e Celso Frateschi estrelam montagem do texto de Sófocles. A trama, que mostra o confronto entre a heroína e Creonte, ganha direção de Moacir Chaves. 90 min. 14 anos. Ágora Teatro. Sala Gianni Ratto (40 lug.). R. Rui Barbosa, 672, Bela Vista, 3284-0290. Estreia 6ª (18). 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 1º/10.

Cabaré Show Drag

O espetáculo é resultado de um curso de formação de personagens drag queens ministrado por Zé Carlos Gomes. Em cena, atores revelam ao público o que ocorre no dia a dia de uma drag. 60 min. 14 anos. Teatro Alfredo Mesquita. (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Estreia 6ª (18). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 10/9.