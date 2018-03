Peça com Dalton Vigh no elenco está entre as estreias de teatro da semana

Em 1987, sob direção de Eduardo Tolentino de Araujo, o Grupo Tapa estreava no Teatro Aliança Francesa ‘Uma Peça Por Outra’, espetáculo inspirado na obra de Jean Tardieu, dramaturgo francês ligado ao ‘teatro do absurdo’.

Agora, o Grupo DasDores de Teatro leva ao mesmo palco uma nova montagem do trabalho, com direção de Guilherme Sant’Anna e Brian Penido Ross, que atuaram na versão original.

Estrelada por Ross, Dalton Vigh e sua mulher, a atriz Camila Czerkes, entre outros nomes, a peça é dividida em diversas esquetes. Ambientadas em várias épocas, cada uma aborda (e satiriza) dificuldades de comunicação entre as pessoas, em situações em que o entendimento e a coerência são perdidos.

75 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (266 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. Estreia 6ª (31). 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. Até 28/5. R$ 20/R$ 50.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Race

A Cia. Teatro Epigenia encena a segunda peça de sua trilogia baseada na obra de David Mamet. Dirigida por Gustavo Paso, mostra a defesa de um homem branco acusado de estuprar uma jovem negra. 75 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Viga (73 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia sáb. (1º). Sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 31/5.

Uma Vida Boa

Com direção de Diogo Liberano e texto de Rafael Primot, a peça é baseada na história real de Brandon Teena, transgênero americano que enfrentou a intolerância, até ser assassinado em 1993. Com Amanda Mirásci, Daniel Chagas e Julianne Trevisol. 60 min. 16 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia 5ª (6). 5ª e 6ª, 21h. R$ 40. Até 26/5.

DaTchau – Rumo à Estação Grande Avenida

Obras de Chico Buarque e Primo Levi inspiram a nova peça da Cia. do Feijão. Na trama onírica, um cidadão vai às ruas e encontra outros grupos indignados com a situação social. 100 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala I (120 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia 5ª (6). 5ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 30/4.

Acusação a uma Atriz

A MiniCia Teatro, formada pelas atrizes Clara de Cápua, Heidi Monezzi e Mariza Junqueira, parte do ‘caso Aimée’, um estudo do psicanalista Jacques Lacan, para refletir sobre como as mulheres enxergam os papéis que exercem na sociedade. 55 min. 14 anos. Teatro de Contêiner Mungunzá (99 lug.). R. dos Gusmões, 43, metrô Luz, 98205-6159. Estreia 4ª (5). 4ª e 5ª, 20h. R$ 30. Até 27/4.

Cinco Mulheres Usando o Mesmo Vestido

Com texto de Alan Ball, roteirista do filme ‘Beleza Americana’, a comédia dirigida por Fernando Rocha mostra cinco madrinhas de casamento que se escondem em um quarto para evitar a festa. 90 min. 16 anos. Viga Espaço Cênico. Sala Piscina (35 lug.). R. Capote Valente, 1.323, Pinheiros, 3801-1843. Estreia sáb. (1º). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 30/4.

Retratos e Canções

Dirigida por Renato Andrade, a peça traz uma história de amor entre uma mulher ingênua e um caminhoneiro, que se reencontram em um programa de televisão. Os diálogos são formados por letras de hits populares brasileiros. Com Tuti Müller, Bruno Ospedal, Márcio Cardoso e outros. 60 min. 12 anos. Teatro Augusta (302 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia sáb. (1º). Sáb., 20h; dom., 18h. R$ 50. Até 28/5.