Peça com Caco Ciocler está entre as estreias da semana

Fluxorama

A peça mostra reflexões de personagens que vivenciam situações-limite. Com elenco que inclui Luiz Henrique Nogueira, Juliana Galdino e Caco Ciocler, o espetáculo é composto por quatro solos. 80 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia hoje (22). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 19h e 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 21/8.

Confira abaixo outras estreias:

El Amor Brujo – El Fuego e La Palavra

Misturando teatro, dança e música, a companhia catalã La Fura Dels Baus encena este espetáculo baseado na obra de Manuel de Falla. A Orquestra Sinfônica Municipal acompanha o grupo. 90 min. 10 anos. Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 4ª (27) a 30/7, 20h; 31/7, 17h. R$ 25/R$ 90.

Estudo sobre o Masculino: Primeiro Movimento

A peça explora o drama de quatro homens de meia-idade diante do envelhecimento. O trabalho é resultado do programa de residência artística do Teatro da Vertigem. 90 min. 16 anos. Teatro da Vertigem. (30 lug.). R. 13 de Maio, 240, Bela Vista, 3255-2713. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. Grátis. Até 7/8.

Gardênia e Outras Mães

Primeiro trabalho do Núcleo Os Colecionadores, a peça questiona os papéis normalmente associados à figura materna. 90 min. 14 anos. SP Escola de Teatro (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia sáb. (23). Sáb., dom. e 2ª, 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 1º/8.

Joana, a Louca!

Traída sucessivamente pelo marido, pelo pai e pelo filho, Joana, rainha da Espanha e filha dos reis católicos Fernando e Isabel, é ‘diagnosticada’ louca e encarcerada em um castelo. A trilha do espetáculo conta com peças do período renascentista. 100 min. 14 anos. Basílica Nossa Senhora do Carmo (150 lug). R. Martiniano de Carvalho, 156, Bela Vista, 3146-4500. Estreia 3ª (26). 3ª e 5ª, 20h30. R$ 15/R$ 20. Até 18/8.

Play

Na apresentação, a companhia Kataklò combina gestos atléticos com a harmonia da dança. O espetáculo, concebido para representar a Itália na Olimpíada de Pequim, vem ao Brasil para celebrar a chegada dos jogos ao país. 95 min. (com intervalo). Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 4ª (27) e 5ª (28), 21h. R$ 120.

Playground

A peça propõe que tanto atores quanto plateia possam partilhar da área sugerida pelo título. A encenação faz parte da ‘Ocupação Poleiro do Bando’, com três peças que refletem sobre a diversidade de gênero e a instituição família. Dir. Pedro Stempniewski. Com Monique Maritan e Stella Garcia. 60 min. 16 anos. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Estreia hoje (22). 6ª e sáb., 21h; dom.,19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 7/8.

As Siamesas – Talvez Eu Desmaie no Front

Para falar do tema da coexistência das diferenças em um mesmo espaço, a peça conta a história real das irmãs siamesas Hilton. A direção é tripla – de Carolina Bianchi, Fernanda Camargo e Felipe Rocha. 80 min. 14 anos. Centro Compartilhado de Criação (100 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. Estreia 5ª (28). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 14/8.