Pearl Jam, Morrissey e Explosions In The Sky se apresentam esta semana em SP

LEIA MAIS | Confira a programação completa de shows

Longe do Brasil desde 2013, quando encerrou a edição do Lollapalooza, o Pearl Jam apresenta a turnê de ‘Lightning Bolt’ (2013), seu décimo álbum de estúdio. O set list do grupo sempre surpreende, mas é possível esperar lados B e hits do naipe de ‘Better Man’.

Estádio do Morumbi (68.900 lug.). Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1. Sáb. (14), 20h30. R$ 200/R$ 680. Cc.: todos. Cd.: todos

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Morrissey faz o primeiro dos dois shows agendados na cidade, para o qual há poucos ingressos restantes. O segundo ocorre em 21/11, no Citibank Hall, ainda com entradas disponíveis

Teatro Renault (1.533 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 3ª (17), 21h30. R$ 250/R$ 620. Cc. todos. Cd.: todos.

Os texanos do Explosions In The Sky comemoram os 15 anos de seu primeiro álbum, ‘How Strange, Innocence’. A apresentação faz parte do festival Popload Gig.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 4ª (18), 22h (abertura, 20h). R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.