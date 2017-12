Pâtisserie Sweetshop tem vitrine recheada com seleção variada doces

Foto: Josemar Alves/divulgação

Pertinho da Faap, em Higienópolis, a nova pâtisserie Sweetshop aposta em bebidas à base de café, chás, espumantes e uma seleção de doces tão variada que fica difícil sair imune. A vitrine acomoda chocolates, tortas, bolos, macarrons, donuts e até maçã caramelizada, de diferentes fornecedores.

A ideia é de Maurício Schuartz, um dos idealizadores da Feirinha Gastronômica, que se junta a Marcelo Campos e Daniela Pilar, da vizinha hamburgueria Frank & Charles. Chef de cozinha, Marcelo prepara as ótimas quiches servidas com salada no almoço (R$ 27) e os brigadeiros (R$ 3,50/R$ 4).

Já a Bake My Cake é responsável por bolos como ‘Red Velvet’ e ‘Carrot Cake’ (R$ 12, a fatia). Os docinhos finos, pães de mel e bem-casados (R$ 4,50, cada) levam a assinatura da La Passione. Há ainda tortas de maçã, de banana e de cappuccino (R$ 12, o pedaço), da Torta de Maçã, e o espaço da Sweethings, com as receitas do chef patissier Arnor Porto, como cheesecake de frutas vermelhas (R$ 11).

Também fazem boa companhia ao expresso (R$ 5) ou chá verde com menta (R$ 8,80), os chocolates da Gallette e os cremosos pudins (R$ 10, cada) da Pudim Mania.

ONDE: R. Alagoas, 852, Higienópolis, 99340-8976.

QUANDO: 9h/21h (2ª, 8h/19h; fecha dom.).

QUANTO: Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.